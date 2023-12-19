甘肅6.2級地震青海同受災　逾800人傷亡　逾15.5萬房屋損毁【短片】 (19:41)

【19:41】截至下午4時50分，積石山縣地震造成青海海東市14人死亡，198人受傷。
【17:55】截至今午1時，積石山縣地震造成113人死亡，536人受傷，逾15.5萬間房屋損毁。積石山縣88.36%用戶已恢復供電。經排查後，國網甘肅劉家峽水電廠的發電設備及大壩設施均正常運作。
【12:40】甘肅臨夏州積石山縣昨晚（18日）深夜11時59分發生6.2級淺層地震，震源深度10公里。甘肅省抗震救災指揮部今早（19日）召開記者會表示，截至今早10時半，地震造成當地至少105人死亡，397人受傷，逾4700間房屋損毁，預料未來數天仍可能發生5級餘震。鄰近的青海省死亡人數亦增至13人，182人受傷，20人失蹤。國家主席習近平作出重要指示，全力開展搜救，及時救治受傷人員，最大限度減少人員傷亡，要盡快組織調撥搶險救援物資，搶修受損的電力、通訊、交通、供暖等基礎設施，妥善安置受災群眾，並促請國務院派工作組前往災區指導抗震救災工作，解放軍、武警部隊要積極配合地方開展搶險救災，盡最大努力保障人民群眾生命財產安全。
國務院總理李強也作出批示，要求全力組織搶險救援、搜救被困人員並救治傷員，盡最大努力減少傷亡。當前正值冬季，要抓緊核實災情，盡快搶修受損基礎設施，妥善做好受災群眾轉移安置工作。
中國地震台網測定，截至今晨2時，共紀錄140次餘震，最大為4.1級。有積石山縣居民表示，他住在16樓，事發時震感非常強烈，形容瞬間像海浪翻湧後自己被拋起來，之後立即喊醒家人，從16樓一口氣跑下樓。青海省海東市亦震感強烈，有房屋受損及人員傷亡。
國務院抗震救災指揮部、緊急管理部將國家地震救災緊急應變提升至二級，國家抗震救災事故緊急應變委員會、緊急管理部將國家地震救災緊急應變提升至三級。武警甘肅總隊迅速出動兵力赴積石山縣劉集鄉陶家村、團結村及李家村等進行搶險救援。
另外，中國地震台網測定，新疆克孜勒蘇州阿圖什市今早9時46分發生5.5級淺層地震，震源深度10公里。（央視新聞／鳳凰網／中國地震台網／極目新聞）