甘肅6.2級地震青海同受災　逾800人傷亡　逾15.5萬房屋損毁【短片】 (19:41)

【19:41】截至下午4時50分， 積石山縣地震 造成青海海東市14人死亡，198人受傷。

【17:55】 截至今午1時，積石山縣地震造成113人死亡，536人受傷，逾15.5萬間房屋損毁。 積石山縣88.36%用戶已恢復供電。經排查後，國網甘肅劉家峽水電廠的發電設備及大壩設施均正常運作。

【12:40】甘肅臨夏州積石山縣昨晚（18日）深夜11時59分發生6.2級淺層地震，震源深度10公里。甘肅省抗震救災指揮部今早（19日）召開記者會表示，截至今早10時半，地震造成當地至少105人死亡，397人受傷，逾4700間房屋損毁，預料未來數天仍可能發生5級餘震。鄰近的青海省死亡人數亦增至13人，182人受傷，20人失蹤。

國家主席習近平作出重要指示，全力開展搜救，及時救治受傷人員，最大限度減少人員傷亡，要盡快組織調撥搶險救援物資，搶修受損的電力、通訊、交通、供暖等基礎設施，妥善安置受災群眾，並促請國務院派工作組前往災區指導抗震救災工作，解放軍、武警部隊要積極配合地方開展搶險救災，盡最大努力保障人民群眾生命財產安全。