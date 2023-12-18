明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

菲總統稱南海問題成複雜地緣政治挑戰　中國外交部：逼迫中方妥協是徒勞 (17:41)

針對菲律賓總統小馬可斯近日表示，一個更強勢的中國正對亞洲鄰國構成切實挑戰，南海問題已成為複雜的地緣政治挑戰，菲律賓和日本正加強同盟關係，並應同美國開展三方合作。外交部發言人汪文斌今（18日）回應表示，「中方始終致力於同包括菲律賓在內的東盟國家，通過對話協商共同維護南海和平穩定」，強調中方維護自身領土主權和海洋權益的決心堅定不移，又稱寄希望於同個別大國捆綁，逼迫中方在涉及自身核心利益問題上妥協讓步是徒勞的，最終受損的是菲方利益和地區和平穩定。

汪文斌表示，一段時間以來，打破中菲之間達成的共識，加劇南海形勢緊張的，是菲律賓；試圖改變仁愛礁現狀，製造既成事實的，是菲律賓；極力拉攏域外力量向中方施壓的，也是菲律賓。無論菲方釋放多少煙霧彈，打多少口水仗，都改變不了以下的事實。

菲方曾鄭重承諾拖走在仁愛礁非法「坐灘」（擱淺）的軍艦，但是24年過去，承諾卻始終沒有兌現。中菲之間曾就妥處仁愛礁問題達成共識，共同維護了海上穩定。但今年以來，菲方背棄自己的承諾，不斷派公務船、軍艦強闖仁愛礁海域，企圖運送用於大規模維修加固非法坐灘軍艦的建築物資，實現對仁愛礁的永久佔領，這是導致兩國關係緊張的原因所在。菲方倚仗外部力量支持，無視中方善意和克制，一再挑釁中方原則和底線，這是導致海上局勢升溫的主要風險。（北京日報App）

相關字詞﹕菲律賓 仁愛礁 外交部 編輯推介

上 / 下一篇新聞