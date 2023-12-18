菲總統稱南海問題成複雜地緣政治挑戰　中國外交部：逼迫中方妥協是徒勞 (17:41)

汪文斌表示，一段時間以來，打破中菲之間達成的共識，加劇南海形勢緊張的，是菲律賓；試圖改變仁愛礁現狀，製造既成事實的，是菲律賓；極力拉攏域外力量向中方施壓的，也是菲律賓。無論菲方釋放多少煙霧彈，打多少口水仗，都改變不了以下的事實。

菲方曾鄭重承諾拖走在仁愛礁非法「坐灘」（擱淺）的軍艦，但是24年過去，承諾卻始終沒有兌現。中菲之間曾就妥處仁愛礁問題達成共識，共同維護了海上穩定。但今年以來，菲方背棄自己的承諾，不斷派公務船、軍艦強闖仁愛礁海域，企圖運送用於大規模維修加固非法坐灘軍艦的建築物資，實現對仁愛礁的永久佔領，這是導致兩國關係緊張的原因所在。菲方倚仗外部力量支持，無視中方善意和克制，一再挑釁中方原則和底線，這是導致海上局勢升溫的主要風險。（北京日報App）