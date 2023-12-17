明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

漢語盤點2023｜十大新詞語出爐　生成式人工智能、特種兵式旅遊、顯眼包在列 (18:09)

作為年度「漢語盤點」活動重要組成部分，國家語言資源監測與研究中心昨（16日）發布2023年度「十大新詞語」：生成式人工智能、全球文明倡議、村超、新質生產力、全國生態日、消費提振年、特種兵式旅遊、顯眼包、百模大戰、墨子巡天。

專家介紹，2023年以來，以ChatGPT為代表的「生成式人工智能」成為全球科技熱點；「全球文明倡議」是中國向世界提出的又一國際公共產品，展現中國的大國責任和擔當；「村超」因其獨特的民族特色和激烈的比賽氛圍在網上廣受歡迎；「新質生產力」有別於傳統生產力，涉及領域新、技術含量高，依靠創新驅動是其中關鍵。

此外，「全國生態日」的設立促使全國各地通過多種方式開展生態文明的宣傳教育活動。2023年確立為「消費提振年」。年輕人愛上「特種兵式旅遊」，試圖用低成本和高效率換取豐富旅遊文化體驗。「顯眼包」體現了互聯網文化的開放和包容。「百模大戰」意指各類「大規模深度學習模型」在應用領域競相發展的態勢。「墨子巡天」望遠鏡正式啟用，將顯著提升中國時域天文研究能力。

據介紹，這些詞語是基於國家語言資源監測語料庫，利用語言信息處理技術結合後期人工確認獲得的，數據規模約15億字次。

（新華網）

相關報道：2023十大流行語   「顯眼包」「遙遙領先」在列

相關字詞﹕年度字詞

上 / 下一篇新聞