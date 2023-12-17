漢語盤點2023｜十大新詞語出爐　生成式人工智能、特種兵式旅遊、顯眼包在列 (18:09)

專家介紹，2023年以來，以ChatGPT為代表的「生成式人工智能」成為全球科技熱點；「全球文明倡議」是中國向世界提出的又一國際公共產品，展現中國的大國責任和擔當；「村超」因其獨特的民族特色和激烈的比賽氛圍在網上廣受歡迎；「新質生產力」有別於傳統生產力，涉及領域新、技術含量高，依靠創新驅動是其中關鍵。

此外，「全國生態日」的設立促使全國各地通過多種方式開展生態文明的宣傳教育活動。2023年確立為「消費提振年」。年輕人愛上「特種兵式旅遊」，試圖用低成本和高效率換取豐富旅遊文化體驗。「顯眼包」體現了互聯網文化的開放和包容。「百模大戰」意指各類「大規模深度學習模型」在應用領域競相發展的態勢。「墨子巡天」望遠鏡正式啟用，將顯著提升中國時域天文研究能力。

據介紹，這些詞語是基於國家語言資源監測語料庫，利用語言信息處理技術結合後期人工確認獲得的，數據規模約15億字次。

（新華網）

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