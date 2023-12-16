中國政府部門部署低溫雨雪冰凍災害防範   重點關注交通保暢和電網安全 (23:30)

應急管理部今天（16日）通報，國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部組織相關部門和重點省份就低溫雨雪冰凍災害防範應對進行專題會商調度。國務院副總理、國家防災減災救災委員會主任張國清今天也赴國家應急指揮總部調度部署低溫寒潮、雨雪冰凍災害防範應對工作。
會商指出，要重點關注交通保暢和電網安全，及時開展掃雪除冰工作，保障道路暢通；加密電網運行情況監測，開展電網覆冰情況研判分析，及時採取融冰除冰有效手段。要整合優化搶險救援力量和資源，提前在重點地區、重點對象、薄弱環節預置佈防力量和物資裝備，確保能夠快速有效協同處置突發險情災情，提高煤電油氣供應能力，做好能源保障和保暖保供等工作。
根據會商，本輪低溫雨雪冰凍災害影響範圍廣、降溫幅度大、雨雪相態複雜，具有一定的極端性，對部分地區社會民生影響大。18日起又一輪冷空氣將南下，南方還有大範圍雨雪天氣，低溫雨雪冰凍災害風險高，防災減災救災形勢複雜嚴峻。
張國清指出，各相關地區、各有關部門和有關中央企業要加快搶修恢復受災地區電力交通，全力做好受災群眾用電用暖等應急保障。要在重點地區、關鍵部位提前預置搶修救援救災力量。要突出道路和軌道交通、大跨度建築物、設施農業等重點場所，突出電力、能源、通信等重點行業，強化隱患排查和安全管控，嚴防低溫寒潮、雨雪冰凍引發次生災害事故。要做好受災群眾救援救助，保障好受災群眾基本生活。（新華社）