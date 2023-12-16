中國政府部門部署低溫雨雪冰凍災害防範   重點關注交通保暢和電網安全 (23:30)

會商指出，要重點關注交通保暢和電網安全，及時開展掃雪除冰工作，保障道路暢通；加密電網運行情況監測，開展電網覆冰情況研判分析，及時採取融冰除冰有效手段。要整合優化搶險救援力量和資源，提前在重點地區、重點對象、薄弱環節預置佈防力量和物資裝備，確保能夠快速有效協同處置突發險情災情，提高煤電油氣供應能力，做好能源保障和保暖保供等工作。

根據會商，本輪低溫雨雪冰凍災害影響範圍廣、降溫幅度大、雨雪相態複雜，具有一定的極端性，對部分地區社會民生影響大。18日起又一輪冷空氣將南下，南方還有大範圍雨雪天氣，低溫雨雪冰凍災害風險高，防災減災救災形勢複雜嚴峻。

張國清指出，各相關地區、各有關部門和有關中央企業要加快搶修恢復受災地區電力交通，全力做好受災群眾用電用暖等應急保障。要在重點地區、關鍵部位提前預置搶修救援救災力量。要突出道路和軌道交通、大跨度建築物、設施農業等重點場所，突出電力、能源、通信等重點行業，強化隱患排查和安全管控，嚴防低溫寒潮、雨雪冰凍引發次生災害事故。要做好受災群眾救援救助，保障好受災群眾基本生活。（新華社）