寒潮襲到  多地倡議節約用電：低樓層行樓梯  空調不高於20℃ (23:24)

江西省發改委、省機關事務管理局等昨（16日）在倡議書中稱，此舉是為積極踐行綠色低碳生產生活方式，保障全省電力供應平穩有序，最大限度降低今冬明春電力供應緊張對經濟社會、生產生活的影響。

號召全省各級黨政機關和事業單位做好電腦、打印機等辦公設備的用電管理，非工作時段及時關閉；減少空調使用時間，溫度設置不高於20℃；辦公樓較低樓層倡導使用樓梯，減少電梯使用，白天光線充足時不開照明燈。

商場、寫字樓、酒店等公共場所和地鐵站、高鐵站、汽車站、機場等交通場站自覺停用或減少使用大功率用電設備和非必要照明燈具；合理壓減公用設施、公共場所和大型建筑物等裝飾性景觀照明及各類廣告燈用電。

同日，安徽省合肥市發改委、合肥供電公司也倡議全社會杜絕電力浪費。要求嚴格控制空調開啟關閉時間與溫度設定，原則上溫度不高於20℃；嚴控景觀裝飾性照明，做好隨手關燈、辦公設備斷電、電梯低樓層停開等日常節電舉措。嚴格控制超高耗能、過度亮化的展示性城市燈光秀，減少公共場所、公共設施和大型建筑等景觀照明、廣告展示耗電。

浙江省嘉興市南湖區今天也倡議機關事業單位帶頭節電。全區各級黨政機關減少空調使用時間，設置溫度不高於20℃，杜絕「白晝燈」、「長明燈」、「無人燈」。低層辦公場所倡導使用樓梯，減少電梯使用。減少夜間景觀燈亮燈時間或暫停使用夜間景觀燈。

四川樂山市公共機構節能工作協調小組早前也已向全市公共機構干部職工發出類似倡議。

（澎湃新聞）