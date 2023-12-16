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台灣大選｜總統候選人首場電視政見發表會下周三舉行 (16:55)

距離台灣2024大選不足一個月，中央社今天（16日）報道，正副總統候選人將透過4場電視政見發表會與2場民間辯論會，六度正面對決。首場總統候選人電視政見發表會將在本月20日晚上7時舉行，副總統候選人則在22日電視政見發表會交鋒。相關熱點：一文睇正副總統候選人

台灣總統大選依法須有4場電視政見發表會，其中總統候選人3場、副總統候選人1場。總統候選人政見發表會首場在20日晚間7時舉行，第2場於26日下午2時展開，第3場則在28日晚間7時舉辦，分別由民視、中視、台視直播，中選會也將透過中選會網站直播。雖未有交叉詰問等環節，不過每位候選人在每場電視政見發表會的發表時間是分3輪、每輪10分鐘方式進行，仍有言辭攻防的空間。

公辦政見發表會告一段落後，由11家媒體共同主辦、在公視製播的電視辯論會隨後也將展開，總統候選人電視辯論會將於本月30日下午2時正面對決；副總統候選人則將在明年元旦下午2時交鋒。

台灣正副總統及立法委員選舉將於明年1月13日投票，總統副總統候選人名單分別為：1號民眾黨總統候選人柯文哲、副總統候選人吳欣盈；2號民進黨總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴；3號國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康。

（中央社）

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