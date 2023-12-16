北京地鐵9號線扶手電梯塌陷  崇文門站亦限流一度無法進站   (00:08)

有網民午間發帖稱，北京地鐵9號線軍事博物館站的扶手電梯出現塌陷。「剛剛從軍博地鐵站的電梯上來，就聽到『轟』的一聲，夢裏的情形出現了，電梯陷下去了」，當時是15日中午12時39分，網民上載可見，故障扶梯位於該站的D出口，扶梯上方的幾塊踏板呈現高低不平的狀態，且已經停運。又有目擊者證實，下午2時半時，扶梯周邊已被封鎖，幾名工作人員正在查看情況。

北京地鐵工作人員稍後回應稱，「自動扶梯卡了異物故障，沒有出現塌陷，有部分破損」。

此外，15日傍晚又有不少網民發帖表示，作為5號線和2號線交匯的換乘站，崇文門站疑受限流影響，一度無法進站。有網民指5號線「崩了」、「好像降速了」、「臨時停車好幾次」，崇文門站「來一趟車裝一半人，地鐵不停廣播『時間間隔較大』」。

北京地鐵當天發布重要出行提示，表示為確保極端天氣下地面線和高架線路列車運行安全，所有地面線及高架線路均採用人工駕駛模式，採取降速運行措施。

（頂端新聞/新浪微博）