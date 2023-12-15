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習近平在廣西考察時強調   發揮林果蔬畜糖特色拓農業產業 (23:07)

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平14日至15日在廣西南寧、來賓等地，深入對外開放項目、社區、農村、企業等進行調研。15日上午，習近平聽取廣西壯族自治區黨委和政府工作匯報後指出，廣西必須做好強產業的文章，集中優勢資源，打造若干體現廣西特色和優勢、具有較大規模和較強帶動力的支柱產業。

新華社報道，習近平要求，廣西充分利用沿海沿江的優勢，大力發展海洋經濟、臨港產業發展壯大林業產業、文旅產業、養老產業、大健康產業，讓生態優勢不斷轉化為發展優勢。廣西要持續擴大對內對外開放，對接沿海發達地區產業新佈局，有序承接產業梯度轉移，加快北部灣經濟區和珠江－西江經濟帶開發開放，把廣西打造成為粵港澳大灣區的重要戰略腹地。

習近平提到，發揮廣西林果蔬畜糖等特色資源豐富的優勢，大力發展現代特色農業產業，讓更多「桂字號」農業品牌叫響大江南北。昨天（14日）下午，習近平就前往來賓市考察調研糖料蔗基地，察看萬畝甘蔗林和機械化作業收割場景，聽取基地情況介紹。他走進甘蔗林，詳細了解甘蔗良種繁育技術要領，同蔗農、農機手和農技人員交流。

習近平指出，廣西是國家蔗糖主產區，要把這一特色優勢產業做強做大。他祝願鄉親們的生活像甘蔗一樣甜蜜。而習近平在蔗園曾摸過的一株甘蔗，今天（15日）就吸引大批民眾前往打卡，並出現排隊人龍。

（綜合報道）

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