陸商務部：台對陸產品進口禁令構成貿易壁壘　台行政院：絕不接受 (14:34)

大陸商務部發言人指出，根據世貿規則，台灣地區應給予大陸與其他世貿成員平等的出口待遇，《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）也明確雙方應「逐步減少或消除雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」，但台灣對大陸產品進口禁令有擴大趨勢，截至上月，台灣共對大陸2509項產品禁止進口。根據《對外貿易壁壘調查規則》相關規定，商務部認定台方對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘，對大陸相關產業及企業造成負面貿易影響。

國台辦對商務部的調查結果表示支持，強調台方違反ECFA有關條款，損害大陸相關產業和企業利益，也損害台灣消費者利益，將研究採取相應措施。

台灣行政院經貿辦回應，大陸如有誠意可與台灣討論，雙方都是WTO成員，有貿易問題可循WTO機制處理。據台方了解，大陸未向WTO提出任何貿易壁壘調查案件。當局已與台商溝通及進一步研究、盤點影響情況，並啟動相應措施確保台企權益。

（新華社/聯合新聞網）