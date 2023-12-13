南京大屠殺86周年　東部戰區發文紀念 「300000，不能忘！不敢忘！不會忘！」 (12:46)

今天上午8時，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行升國旗、下半旗儀式。廣場中央，「南京大屠殺死難者國家公祭儀式」白色大字，在黑色「災難之墻」的映襯下格外醒目。

東部戰區管轄範圍包括東海及台灣海峽，是應對日本的主力戰區。東部戰區的文章表示，比12月的金陵城凜冽冬日的風更刺痛人心的，是86年前那場屠城慘案的悲痛記憶。文章指出 ，「我們永遠不會忘記，1937年的12月13日，侵華日軍攻陷南京，對我同胞實施長達40多天滅絕人性的大屠殺，30萬放下武器的士兵和手無寸鐵的平民百姓慘遭殺戮。」、「硝煙雖已遠去，國恥民殤不應忘記。」

文章還附上多張侵華日軍在南京大屠殺中的照片。文章指出，「這些畫面，不能忘」。而在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館一角「哭牆」上刻有3000個南京大屠殺死難者姓名，文章稱「這些姓名，不能忘」。

文章最後指出，「一日不備，就會有亡國之恨，一日縱敵，就會有數世之患，強國必須強軍，軍強才能國安」。

（中新社/微信公眾號「東部戰區」）