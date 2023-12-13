南京大屠殺86周年　東部戰區發文紀念 「300000，不能忘！不敢忘！不會忘！」 (12:46)

今日（13日）是南京大屠殺慘案發生86周年，亦是第十個南京大屠殺死難者國家公祭日。位於南京市的侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館集會廣場今早舉行紀念儀式。解放軍東部戰區亦以「300000，不能忘！不敢忘！不會忘！」為題發文紀念。
今天上午8時，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行升國旗、下半旗儀式。廣場中央，「南京大屠殺死難者國家公祭儀式」白色大字，在黑色「災難之墻」的映襯下格外醒目。
東部戰區管轄範圍包括東海及台灣海峽，是應對日本的主力戰區。東部戰區的文章表示，比12月的金陵城凜冽冬日的風更刺痛人心的，是86年前那場屠城慘案的悲痛記憶。文章指出 ，「我們永遠不會忘記，1937年的12月13日，侵華日軍攻陷南京，對我同胞實施長達40多天滅絕人性的大屠殺，30萬放下武器的士兵和手無寸鐵的平民百姓慘遭殺戮。」、「硝煙雖已遠去，國恥民殤不應忘記。」
文章還附上多張侵華日軍在南京大屠殺中的照片。文章指出，「這些畫面，不能忘」。而在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館一角「哭牆」上刻有3000個南京大屠殺死難者姓名，文章稱「這些姓名，不能忘」。
文章最後指出，「一日不備，就會有亡國之恨，一日縱敵，就會有數世之患，強國必須強軍，軍強才能國安」。