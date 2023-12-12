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台新任駐美代表俞大㵢抵美履新　盼深化台美關係 (14:14)

台灣新任駐美代表俞大㵢周一（11日）抵達華府履新，美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）前往接機。俞大㵢在機場表示，台美關係是國際關係非常重要的一環，台美關係近年來在各項領域都茁壯發展，他期盼未來持續深化台美關係。

前任駐美代表蕭美琴上月請辭，成為賴清德副手，代表民進黨出戰明年總統大選。台總統府隨後宣布，9月才接任駐歐盟兼駐比利時代表的俞大㵢接任駐美代表一職。俞大㵢由駐地布魯塞爾直飛華府履新。

俞大㵢表示，未來工作主軸主要是安全、經貿合作與台灣國際空間，包括確保台海和平穩定、提升台灣自我防衛能力、持續推動21世紀貿易倡議與避免雙重課稅，拓展台灣國際空間，都是與美方會持續溝通與發展的議題。

台大選將至，俞大㵢表示大陸對台灣的打壓從未停止，稱大陸透過軍事威脅、經濟脅迫或認知作戰企圖影響台灣民眾與情勢發展，如何防止外來勢力影響大選也會是台美討論的重要議題。

美國在台協會主席羅森柏格（Laura Rosenberger）在社交平台X分享藍鶯接機的畫面，歡迎俞大㵢履新。羅森柏格推文表示，俞大㵢是大家熟悉的友人，憑他的豐富經驗，相信雙邊合作伙伴關係將會持續發展與強化。（中央社）

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