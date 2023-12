台新任駐美代表俞大㵢抵美履新　盼深化台美關係 (14:14)

前任駐美代表蕭美琴上月請辭,成為賴清德副手,代表民進黨出戰明年總統大選。台總統府隨後宣布,9月才接任駐歐盟兼駐比利時代表的俞大㵢接任駐美代表一職。俞大㵢由駐地布魯塞爾直飛華府履新。

俞大㵢表示,未來工作主軸主要是安全、經貿合作與台灣國際空間,包括確保台海和平穩定、提升台灣自我防衛能力、持續推動21世紀貿易倡議與避免雙重課稅,拓展台灣國際空間,都是與美方會持續溝通與發展的議題。

台大選將至,俞大㵢表示大陸對台灣的打壓從未停止,稱大陸透過軍事威脅、經濟脅迫或認知作戰企圖影響台灣民眾與情勢發展,如何防止外來勢力影響大選也會是台美討論的重要議題。

美國在台協會主席羅森柏格(Laura Rosenberger)在社交平台X分享藍鶯接機的畫面,歡迎俞大㵢履新。羅森柏格推文表示,俞大㵢是大家熟悉的友人,憑他的豐富經驗,相信雙邊合作伙伴關係將會持續發展與強化。(中央社)

Managing Director Ingrid Larson welcomed TECRO’s new Representative Alexander Yui to Washington, D.C. upon his arrival today.



Representative Yui is a friend we know well, and with his significant experience, we’re confident our partnership will continue to grow and strengthen! pic.twitter.com/mEXbWwnVrd— AIT Chair, Laura Rosenberger (@BoardChairAIT) December 11, 2023