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習近平：中越要保持戰略溝通　妥善管控海上分歧 (09:32)

國家主席習近平赴河內對越南進行國事訪問，並在越南媒體發表署名文章，表示今年是中越建立全面戰略合作伙伴關係15周年，不管國際風雲如何變幻，中越兩黨兩國共守和平安寧，共謀發展合作，共創繁榮富強，走出一條共建人類命運共同體的陽光大道。

中國長期是越南最大貿易伙伴，越南是中國在東盟最大貿易伙伴和全球第四大貿易伙伴。習近平稱，兩國都高舉多邊主義旗幟，強調堅持對話協商、和平合作，堅定維護以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。雙方在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互給予支持，在國際和地區合作機制中保持密切配合。

他表示，要保持戰略溝通，務實中越命運共同體政治基礎。雙方要繼續保持高層戰略溝通，確保中越關係這條航船劈波斬浪、穩步向前。雙方要堅定支持對方走好符合本國國情的社會主義道路，統籌好發展和安全兩件大事，共同踐行全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議；要進一步深化社會主義建設理論和實踐經驗交流，共同抵禦外部風險挑戰，確保各自社會主義建設事業行穩致遠。

習近平在文章又提到要妥善管控分歧，擴大中越命運共同體共識基礎。雙方要落實兩黨兩國領導人共識，妥善管控海上分歧，共同尋找雙方都能接受的解決辦法。雙方要著眼兩國人民長遠福祉，堅持互利共贏，積極推進合作，為營造各自發展的良好外部環境、實現地區長治久安作出應有努力。（新華社）

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