揭發90年代河南愛滋病疫情　流亡醫生高耀潔紐約去世 (14:16)

1996年，高耀潔退休前發現，河南有為了生計而賣血的農民感染了愛滋病，多年間官員隱瞞、忽視或淡化疫情，受感染的村民幾乎得不到幫助。深具使命感的高耀潔自此踏上自費防治愛滋病的工作，她公開了河南「血漿經濟」帶予當地農民的悲劇，揭發「愛滋村」的情況，在她與其他數名醫生及專家大聲疾呼下，終促使政府分發藥物。

惟政府官員一度試圖要求高耀潔保持沉默。《紐約時報》報道，高耀潔因揭露愛滋病流行而被監視及軟禁，並受到警方和政府官員壓力，她稱這種經歷，比她在20世紀、50年代末由中共開國領袖毛澤東政策造成的饑荒，以及在文化大革命期間遭受的關押和毆打糟糕得多。

高耀潔為保護和記錄她所了解的中國愛滋病疫情及病人資料，在80多歲時出走美國，此後一直孤身定居紐約，度過生命最後的10年。高耀潔赴美後寫了「中國愛滋病禍」等著作。她赴美後一直獲哥倫比亞大學學者、被稱為「中國問題專家」黎安友（Andrew J. Nathan）的協助和鼓勵。黎安友曾表示，只有允許人民揭示真相，政府才能糾正錯誤，也證明了人民的嘴巴是封不了的。（綜合報道）