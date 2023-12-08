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2023十大流行語   「顯眼包」「遙遙領先」在列 (17:16)

上海《語言文字周報》主辦的2023「十大網路流行語」結果今天（8日）公布，包括「i人/e人」、「顯眼包」、「特種兵旅遊」、「多巴胺××」等用語上榜，華為手機的「遙遙領先」也在列。

其中，「i人/e人」是MBTI測試中的兩種傾向，即內向內傾（Introversion）和外向外傾（Extroversion）。「顯眼包」則是形容引人注目、個性鮮明的人或物，這個字的流行，得益於快手某網紅主播，透過戲謔和誇張的方式，讚美那些敢於展現自我、不畏他人眼光的行為。

此外，今年夏天華為推出「HUAWEI Mate 60 Pro先鋒計劃」，華為宣傳語「遙遙領先」被許多網民用來調侃；還有在年輕人群體中流行的旅遊方式「特種兵旅遊」、借用魯迅作品角色比喻自身發展困境的「孔乙己文學」，也在十大之列。

其他的流行語還包括：

「×門」指有些人出於對某樣東西超乎尋常的喜歡，遂聚集成一個虛擬陣營，讓「×門（永存）」成為網路熱詞的，是某知名餐飲連鎖品牌喜愛者自發性形成的「麥門」。

「多巴胺××」是2023年夏天走紅的流行語，起源於「多巴胺穿搭」，指運用高飽和色彩展現鮮豔明亮的服裝風格。後來出現了「多巴胺美甲」、「多巴胺音樂」等說法。

「公主/王子，請××」源自於抖音平台某用戶一個創作。

「你人還怪好的（嘞）」最早出自某視頻博主。在影片中他模擬大學生心思單純，輕易相信人販子說的話。這句流行語反映的是大學生對於和諧人際關係與美好社會的想像。

「挖呀挖呀挖」來自武漢幼師黃老師在抖音上傳的童謠《花園種花》中的歌詞句式。隨後各行各業的人開始以這首歌為模板，進行二次創意改編，多用來感嘆工作的辛苦與疲憊。

（澎湃新聞）

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