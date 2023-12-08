中央政治局會議部署廉政建設　專項整治地域腐敗 (17:25)

中共中央政治局今天（8日）召開會議，聽取中央紀委國家監委工作匯報，研究部署2024年黨風廉政建設和反腐敗工作；審議《中國共產黨紀律處分條例》。會議由中共中央總書記習近平主持。會議同意2024年1月8日至10日召開二十屆中央紀律檢查委員會第三次全體會議。
會議強調，紀檢監察機關要堅定不移推進全面從嚴治黨，持續深化正風肅紀反腐；要強化政治監督，推動全黨深刻領悟「兩個確立」的決定性意義、堅決做到「兩個維護」，堅定有效捍衛黨的團結統一。要持續發力、縱深推進反腐敗鬥爭，對比較突出的行業性、系統性、地域性腐敗問題進行專項整治，嚴肅查處群眾身邊的「蠅貪蟻腐」，堅持受賄行賄一起查，深化源頭治理。
會議指出，中共十八大以來，先後3次修訂《中國共產黨紀律處分條例》，不斷增強自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高能力。會議強調，要進一步嚴明政治紀律和政治規矩，以嚴明政治紀律帶動各項紀律全面從嚴。
會議還分析研究2024年經濟工作，指出明年要增強宏觀政策取向一致性，以科技創新引領現代化產業體系建設，着力擴大國內需求，要深化重點領域改革，擴大高水平對外開放，持續有效防範化解重點領域風險，堅決守住不發生系統性風險的底線。