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內地擬推出網絡安全事件報告管理辦法　重罰遲報運營者 (14:20)

國家互聯網信息辦公室今（8日）在官網公布，就已起草《網絡安全事件報告管理辦法（徵求意見稿）》向社會公開徵求意見，其中擬規定，從重處罰遲報、漏報、謊報或瞞報網絡安全事件，造成重大危害後果的運營者。

意見反饋截止時間為明年1月7日。根據徵求意見稿，制訂網絡安全事件報告管理辦法，目的是規範網絡安全事件的報告，減少網絡安全事件造成的損失和危害，維護國家網絡安全。

運營者在發生網絡安全事件時，應當及時啟動應急預案進行處置。按照《網絡安全事件分級指南》，屬於較大、重大或特別重大網絡安全事件的，應當於1小時內進行報告。據附件的分級指南，包括造成關鍵信息基礎設施整體中斷運行6小時以上或主要功能中斷運行24小時以上；影響單個省級行政區30%以上人口的工作、生活；影響1000萬人以上用水、用電、用氣、用油、取暖或交通出行的，都可構成重大網絡安全事件。

報告內容至少包括事發單位名稱及發生事件的設施、系統、平台的基本情況；對勒索軟件攻擊事件，還應當包括要求支付贖金的金額、方式、日期。因運營者遲報、漏報、謊報或者瞞報網絡安全事件，造成重大危害後果的，對運營者及有關責任人依法從重處罰。（「網信中國」微信公眾號）

相關字詞﹕國家互聯網信息辦公室 網絡安全 編輯推介

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