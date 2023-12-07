陜西人大常委原副主任李金柱嚴重違紀違法　開除黨籍 (17:56)

中紀委表示，李金柱喪失理想信念，背棄初心使命，棄守政治責任，與黨中央重大決策部署背道而馳，污染地方政治生態和社會風氣；違反中央8項規定精神，違規接受宴請；違反組織原則，利用職權在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；違規收受禮品、禮金、消費卡，違規經商辦企業；插手市場經濟活動和公共財政資金分配；家風不正；「靠煤吃煤」，貪婪無度，官商勾連，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

公開資料顯示，李金柱出生於1955年2月，河北滄州人，早年在煤炭系統工作，曾任煤炭科學研究總院黨委書記，中煤科技集團黨委書記、副董事長，煤炭信息研究院院長等。此後，他歷任國家行政學院辦公廳主任、研究部主任，陜西省寶雞市委副書記（掛職），榆林市市長、市委書記等職。2011年，李金柱出任陜西省政府黨組成員、副省長，2015年1月任陜西省人大常委會副主任。

2018年1月，陜西省人大常委會換屆，李金柱不再擔任省人大常委會副主任職務。今年5月29日，已退休多年的李金柱接受中央紀委國家監委審查調查。（綜合報道）