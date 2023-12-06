中國多地保留健康碼　學者籲全面下線 (19:14)

中國政法大學法學院教授趙宏認為，即便未來再出現新冠疫情反覆或者爆發其他大規模傳染病，地方政府經過新冠時期三年歷練，完全可以通過更精細和更合規合法的方式進行數據收集，而毋須再像健康碼一樣，通過無差別全員收集、實時收集和事無巨細等如此嚴苛的方式進行突發重大公共衛生事件的應對，「最穩妥的處理方式就是將個人信息徹底刪除和集中銷毁。」

中國人民大學法學院教授王旭指出，健康碼作為一種健康數據的監測工具，並不是對傳染病進行風險監測的唯一辦法，隨着疫情防控常態化以及醫療系統和疾控體系的不斷完善，門診、社區醫院、藥店都可以發揮哨點作用，對傳染病進行風險監測。而包括《傳染病防治法》在內的現有法律法規中，並未規定對甲類或乙類傳染病要通過健康碼此類技術手段追蹤公民健康狀況。假如保留健康碼以便將來用於其他傳染病防控，同樣缺乏法律依據。（財新周刊）