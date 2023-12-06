中國多地保留健康碼　學者籲全面下線 (19:14)

近期網傳多地健康碼「重啟」，《財新周刊》今天（6日）披露，僅河北省、河南省、重慶市已經關停微信、支付寶的健康碼小程序，絕大多數省份健康碼小程序或App（移動應用程式）仍可正常打開並顯示登錄人員的「綠碼」身分，這些地區官方亦沒有發布過停止健康碼使用的資訊，個別地區還將健康碼整合更多的市政服務功能，升級成「市民碼」。
中國政法大學法學院教授趙宏認為，即便未來再出現新冠疫情反覆或者爆發其他大規模傳染病，地方政府經過新冠時期三年歷練，完全可以通過更精細和更合規合法的方式進行數據收集，而毋須再像健康碼一樣，通過無差別全員收集、實時收集和事無巨細等如此嚴苛的方式進行突發重大公共衛生事件的應對，「最穩妥的處理方式就是將個人信息徹底刪除和集中銷毁。」
中國人民大學法學院教授王旭指出，健康碼作為一種健康數據的監測工具，並不是對傳染病進行風險監測的唯一辦法，隨着疫情防控常態化以及醫療系統和疾控體系的不斷完善，門診、社區醫院、藥店都可以發揮哨點作用，對傳染病進行風險監測。而包括《傳染病防治法》在內的現有法律法規中，並未規定對甲類或乙類傳染病要通過健康碼此類技術手段追蹤公民健康狀況。假如保留健康碼以便將來用於其他傳染病防控，同樣缺乏法律依據。（財新周刊）