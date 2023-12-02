中越就提升雙邊關係定位達成共識 (00:03)

王毅表示，今年是中越建立全面戰略合作伙伴關係15周年，在中共中央總書記習近平和越共總書記阮富仲戰略引領下，兩國關係高位運行，戰略合作全面深化，雙方就提升雙邊關係定位達成重要共識，將開啟兩國關係新階段。「我們願同越方共同用好雙邊合作指導委員會這一統籌雙邊合作的管總機制，為下階段合作做好統籌謀劃，為推進新時期中越關係做出積極貢獻」。

陳流光表示，今年是越中建立全面戰略合作伙伴關係15周年，兩黨兩國關系蓬勃發展，取得豐碩成果。越方贊同中方對兩國關係下階段發展的總體設想。

雙方一致同意發揮好指導委員會的統籌協調作用，圍繞中越關係新的定位，各部門加緊對接，形成更多具體合作思路，推動中越全面戰略合作走深走實，為兩國關係邁入新階段奠定堅實基礎。

王毅還表示，中越雙方要加強國防、公安、安全等合作機制，深化反恐、打擊電信詐騙等非傳統安全合作，深化經貿、互聯互通、關鍵礦產等領域合作，攜手捍衛國際公平正義，在事關彼此重大利益問題上相互支持，堅持通過友好協商管控分歧，積極推進海上合作，維護南海來之不易的和平穩定局面。

今年9月，美國總統拜登訪問越南，美越宣布兩國關係升級為「全面戰略伙伴關係」。儘管拜登當時否認美國是在試圖遏制中國的國際影響力，但仍引起外界關注。

（綜合報道）