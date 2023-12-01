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金融監管總局開罰單  建行農行中信銀行在列 (23:25)

國家金融監督管理總局今天（1日）公布了對多家金融機構的罰單，涉及國有大行、股份制銀行、保險公司等。

其中，中信銀行股份有限公司涉及56項主要違法違規事實，包括「違反高管準入管理相關規定」、「關聯貸款管理不合規」、「重大關聯交易信息披露不充分」等。金融監管總局對中信銀行總行罰款15242.59萬元（人民幣，下同）、沒收違法所得462.59萬元，對分支機構罰款6770萬元；罰沒合計22475.18萬元。

中國建設銀行股份有限公司因「違規通過儲蓄櫃台銷售投資連結型保險產品」、「無資格人員銷售基金產品」等18項主要違法違規事實，被沒收違法所得並處罰款合計約3791.88萬元。其中，總行約2041.88萬元，分支機構1750萬元。

中國農業銀行股份有限公司因「流動資金貸款被用於固定資產投資」、「貸款受託支付問題整改不到位」等13項主要違法違規事實，被沒收違法所得並處罰款合計約2710.97萬元。其中，總行約570.97萬元，分支機構2140萬元。

此外，興銀理財有限責任公司、合眾資產管理股份有限公司、中國人保資產管理有限公司、陸家嘴國泰人壽保險有限責任公司、中郵人壽保險股份有限公司、光大永明資產管理股份有限公司、陽光財產保險股份有限公司、國壽投資保險資產管理有限公司、中國人民健康保險股份有限公司等也在被罰機構之列。（新華社）

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