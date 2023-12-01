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鄭州水災被記過前市長恢復級別 前副市長升職 (17:18)

2021年河南鄭州「7.20」雨災釀成重大傷亡，遭降職處分的時任河南省鄭州市長侯紅，近日被揭發已轉任河南省衛健委正廳級副主任，與鄭州市長同級；而記大過處分但未降職的副市長陳宏偉，則升任中共鄭州市委常委，引起議論。

2021年7月20日鄭州暴雨釀成重大災情及傷亡。國務院調查組在2022年1月，公布調查報告，指當地政府存在瞞報、應急處置不當等行為。89名公職人員被河南省紀檢監察機關問責。

其中，時任鄭州市委副書記、市長侯紅黨內嚴重警告、政務降級處分。同年1月27日，鄭州市十五屆人大常委會會議，接受侯紅辭去鄭州市長職務的請求。一個月後，侯紅擔任河南省衛生健康委黨組副書記、副主任。

同年4月間曾有媒體人向河南省政府申請，要求公開侯紅的行政級別。但政府同年5月答覆，指侯紅的相關資料「屬於人事管理信息，依據規定不予公開」。《南方都市報》昨日報道，省衛健委官網的「領導信息」欄中，副書記有9人，侯紅排名第一，且其衛健委副主任職務還註明為「正廳級」。

此外，時任鄭州市政府黨組成員、副市長陳宏偉，同樣因鄭州水災，在2022年1月被政務記大過處分。近日鄭州市政府網站更新信息顯示，今年10月獲公示擬任省轄市委常委的鄭州市副市長陳宏偉，已擔任鄭州市委常委職務。目前，陳宏偉任鄭州市委常委，市政府副市長、黨組副書記。

（綜合報道）

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