習近平視察上海　鄭永年：將推新開放政策 (14:54)

鄭永年表示，持續開放是中國政策大趨勢，對法國、德國等6國單方面免簽只是第一步，未來還有更多「單方面開放」措施，例如《中歐投資協定》早已完成起草，「但在目前的地緣政治條件下，想要得到的歐洲議會批准不太可能。這種情況下，中國在一些條款上可以單邊先做起來」。他指出，單方面開放不是新鮮事，以前中國將外國專家「請進來」，或是主動與國際「接軌」，都是單方面開放的做法，「我們不要迷信對等開放」。他預計，習近平訪問上海將是一個信號，過後還有更多開放政策推出。

鄭永年預測2024年國際形勢仍不樂觀，美國大選將是最大變數，尤其可能再次出現特朗普與拜登對決的情形，「如果是拜登還好一點，他的很多政策我們都知道怎麼回事」，但如果特朗普再次上台，很可能再掀起全球貿易戰、導致國際形勢大動盪。

作為主持人的香港浸會大學客座教授邱震海在交流環節中稱，今年是十一屆三中全會45周年，但似乎被大家遺忘，他問鄭永年知不知道三中全會何時召開，鄭永年笑答「看人民日報等消息」。同場的復旦大學經濟學院院長張軍則透露，國家正向經濟學界蒐集建議，預計12月中將召開中央經濟工作會議。（明報記者林迎 廣州報道）