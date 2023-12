王毅會見古特雷斯　支持聯合國主導解決以巴衝突 (14:03)

王毅還表示,人道物資應不受阻礙地進入加沙,開闢更多過境點,設立有效監督機制。同時要盡快重啟「兩國方案」(Two-state solution),這是國際社會最大公約數,也是解決巴以問題的根本出路。中方呼籲盡快召開更具權威、更大範圍、更有實效的國際和會,制定重啟「兩國方案」的路線圖和時間表。中方支持聯合國為此發揮主導作用。

兩國方案主張為居住於巴勒斯坦地區的兩個民族(猶太人與阿拉伯人)各自建立兩個不同國家(two states for two groups of people),在約旦河西岸及加沙走廊建立一個巴勒斯坦國,與以色列國並存。

王毅表示,世界聚焦巴以衝突,關注聯合國的作用和行動。在巴以衝突問題上,中國始終堅定站在和平一邊,站在人類良知一邊,站在國際法一邊,支持聯合國和秘書長本人為解決巴以衝突發揮獨特、不可替代的作用。王毅說,安理會第2712號決議是推動停火的第一步,是通過政治方式解決巴以衝突的良好開端。現在的關鍵在於臨時停火協議能否延續,加沙是否還會重燃戰火。

古特雷斯讚賞中方擔任安理會輪值主席期間為推動巴以問題政治解決、緩解人道主義局勢發揮的建設性作用,感謝中方將主持召開巴以問題高級別會議。他指出,加沙人道狀況令人擔憂,平民特別是兒童的傷亡前所未有,完全不能接受。他又表示,僅僅實現臨時停火是不足夠的,為加沙提供的人道援助也明顯不足,應盡快開啟更多過境點、簡化程序,使人道物資快捷暢通地進入加沙。

王毅代表中國政府向聯合國機構在巴以衝突中的遇難人員表示哀悼。(外交部網站/中央廣播電台)