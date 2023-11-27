明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

重慶市原副市長熊雪涉受賄被逮捕 (17:38)

據最高檢察院網站今（27日）發布消息，重慶市政府原黨組成員、副市長熊雪涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高檢察院依法以涉嫌受賄罪對熊雪作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

此前，中央紀委國家監委於11月13日披露，經中共中央批准，中央紀委國家監委對重慶市政府原黨組成員、副市長熊雪嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予熊雪開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

今年5月11日，中紀委國家監委發布了熊雪受查的消息。據中央紀委國家監委網站消息，經查，熊雪喪失理想信念，背離初心使命，政治意識淡漠，在重大原則問題上不同黨中央保持一致，對抗組織審查，大搞迷信活動；違反中央八項規定精神，對黨不忠誠不老實；違規收受禮品、禮金，通過民間借貸獲取大額回報；家風不正，對配偶不管不教；貪得無厭、與不法商人勾肩搭背、沆瀣一氣等。

公開資料顯示，熊雪出生於1962年12月，重慶渝北人。熊雪在重慶工作多年，曾任重慶市永川區委書記、市商務委員會主任、市發改委主任等職。2019年5月，熊雪出任重慶市副市長。今年1月，重慶市政府換屆，熊雪不再擔任副市長一職。（綜合報道）

相關字詞﹕重慶市 熊雪 最高檢察院 違紀違法 編輯推介

上 / 下一篇新聞