重慶市原副市長熊雪涉受賄被逮捕 (17:38)

此前，中央紀委國家監委於11月13日披露，經中共中央批准，中央紀委國家監委對重慶市政府原黨組成員、副市長熊雪嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予熊雪開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

今年5月11日，中紀委國家監委發布了熊雪受查的消息。據中央紀委國家監委網站消息，經查，熊雪喪失理想信念，背離初心使命，政治意識淡漠，在重大原則問題上不同黨中央保持一致，對抗組織審查，大搞迷信活動；違反中央八項規定精神，對黨不忠誠不老實；違規收受禮品、禮金，通過民間借貸獲取大額回報；家風不正，對配偶不管不教；貪得無厭、與不法商人勾肩搭背、沆瀣一氣等。

公開資料顯示，熊雪出生於1962年12月，重慶渝北人。熊雪在重慶工作多年，曾任重慶市永川區委書記、市商務委員會主任、市發改委主任等職。2019年5月，熊雪出任重慶市副市長。今年1月，重慶市政府換屆，熊雪不再擔任副市長一職。（綜合報道）