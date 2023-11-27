賴清德新宣傳片「選一個和你一樣好的人」　標榜形象可信 (14:45)

姚立明指出，「藍白合」最後一場的表現，5個人（民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘、前總統馬英九，以及國民黨主席朱立倫）的表現，在政治上十分不穩重不成熟，反映不可信任的形象。這次賴清德的宣傳片，重點在宣稱他個人的可信度。

不過，姚立明也承認，賴清德在年輕選民中的支持度不足，確實需要爭取20歲至39歲的年輕人選票，接下來要大大地加強宣傳，讓賴清德的話語「貼近年輕人的耳朵」。

姚立明又解釋，賴清德從政表現最明確的時期，包括擔任立委、台南市長時，現在的年輕人還沒長大，沒有關注過賴清德；柯文哲則形象鮮明，語言通俗甚至粗俗，吸引了一大批年輕人，但柯文哲長久以來也有發表對女性不敬言論，故柯文哲的女性支持者明顯比其他參選人少。

對於目前民調顯示，藍營支持者中有八成願意投侯友宜，姚立明認為是藍營回歸（即韓國瑜被提名為國民黨不分區立委、趙少康成為副總統參選人後，支持者歸隊）的正常現象，與過往一致，只是此前部分藍營支持者被柯文哲吸走，導致侯友宜之前一直只能得到七成藍營選民支持。

台灣《鏡新聞》最新民調顯示，民進黨「賴蕭配」支持度30.5%居冠、國民黨「侯趙配」28.7%次之，民眾黨「柯吳配」22.1%列第三。（明報記者）