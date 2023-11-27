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馬航MH370失聯案開庭　家屬冀查明真相及索償【短片】 (14:22)

馬航MH370失聯案開庭審理　家屬：這10年讓我們很難捱（法新社片段）

10年前發生的馬航MH370失聯案，今日（27日）上午9時在北京市朝陽區人民法院開庭，案件將持續審理至12月6日。朝陽區人民法院門口一早已被拉起警戒線，附近停放了十多輛警車，公安民警在路邊警戒。現場有多名中外記者守候，但未見失聯乘客家屬。有失聯乘客家屬在社交媒體發文稱，此次開庭家屬曾報名旁聽，但在最後時間被通知不允許旁聽，「讓我們十分遺憾，又增加了一些無助感」。

該案被列為「航空運輸損害責任糾紛」。據乘客家屬代理律師表示，本次開庭共有5名被告，分別是馬來西亞航空公司（老馬航）、馬來西亞國際航空有限公司（新馬航）、美國波音公司、飛機發動機製造商英國羅羅公司和德國安聯保險集團。有40多名乘客家屬提起訴訟，訴求主要有兩個，一是要求通過案件審理查明MH370航班失聯事件的真相，二是賠償。

乘客家屬提起的民事賠償金額在1000萬至8000萬元（人民幣，下同）之間，賠償費用中很大一部分是精神損害撫慰金，高的有3000萬、4000萬元。另外，除此次在北京朝陽法院提起訴訟的40多名乘客的家屬外，其他110餘名乘客的家屬均已和5名被告達成和解，獲得250萬到300萬元之間的款項。

MH370失聯事件發生在2014年3月8日，載有239人的MH370航班從吉隆坡飛往北京途中失聯，被稱為「航空史上的最大謎團」。2015年1月29日，馬來西亞民航局宣布，馬航MH370航班失事，並推定機上239名乘客和機組人員全部遇難。失聯的乘客中有154名中國人。（明報記者/觀察者網）

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