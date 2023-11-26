王毅朴振釜山會晤　確認中韓戰略合作伙伴關係定位 (15:05)

王毅表示，建交30多年，中韓關係全面快速發展，雙方相互成就、共同繁榮，為兩國人民帶來巨大福祉，也為區域和平穩定做出積極貢獻。近期，國際地區形勢發生許多重要變化，中韓關係也出現不少新情況。但中韓是搬不走的近鄰，兩國關係好雙方受益，反之雙方受損。中韓關係發展應始終錨定友好合作的大方向，中方願與韓方加強交往溝通，排除外部干擾，確認戰略合作伙伴關係定位。中方支持韓方主辦中日韓外長會，願同韓方、日方共同推動三國合作重整行裝再出發。

朴振表示，韓國政府重視韓中關係，認為韓中戰略合作伙伴關係符合兩國和兩國人民的利益，願持續向前推進，這是韓方的明確立場。韓方願同中方加強各級對話溝通，深化經貿合作，維護供應鏈穩定，促進人文交流，推動兩國戰略合作伙伴關係不斷取得新發展。加強雙邊合作的同時，韓中還可以就東亞和世界的和平穩定共同努力。韓中日三國外長會時隔4年多再次舉行，期待會議能有正面成果，深化三國合作。（外交網）

【11:30】中國外交部長王毅與韓國外交部長朴振今（26日）早在韓國釜山會晤，就雙邊、地區及國際問題交換意見，是繼7月在印尼會面後時隔4個月再次會晤。（韓聯社）

相關報道：王毅晤上川陽子 促台灣問題恪守一中