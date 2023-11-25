賴清德：台灣是經濟民主模範生　不走依靠中國回頭路 (15:36)

賴清德發言時盛讚副手蕭美琴「真優秀」，因為疼惜台灣土地、有使命感，她當年在美國畢業，作為高材生很容易找到好工作，卻選擇回台灣，從助理做起。他稱與蕭美琴搭檔，加上過去8年總統蔡英文建立起的經濟、國安等經驗豐富的穩健團隊，將共同守護台灣，帶領台灣穩健向前走，並大喊「We are the best（我們是最好的）」。

賴清德指出，「藍白合」已經落幕，也讓外界看清，國民黨和民眾黨試圖分配權力，不是為台灣好，人民更不放心將台灣交給這些人。

同日，國民黨副總統參選人趙少康出席造勢活動時，針對民進黨猛批他不辭去中廣董事長是「政媒兩棲」，他解釋中廣董事長不是什麼偉大的職位，一切都依法，廣電法規定，擔任黨職公職才要辭。趙少康說，他已經不干涉中廣業務、也不主持，賴清德還說「政媒雙棲」，民進黨經費都補助給綠色媒體，這才是「政媒勾結」，不檢討自己還檢討他。趙少康說，從另一個角度來看，賴清德真的怕他，並喊「清德兄，不用怕！」（明報記者）