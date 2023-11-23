藍白郭會談不歡而散  侯友宜唸柯短訊爆郭找理由退選 (19:24)

侯、朱、馬面露不悅先行離場，留下柯、郭留在現場。散會後，國民黨隨即宣布今晚7時30分於國民黨中央黨部媒體中心召開記者會，預期會做出回應。

在野陣營整合期限進入倒數，在柯文哲邀請下，郭台銘今天下午抵達君悅飯店，侯友宜也在馬英九、朱立倫陪同下到場。

在會談前的記者會上，郭台銘首先致詞表示，依據21日及昨天的討論，他本來預期侯友宜會單獨出席，沒想到帶來了他的貴人及恩人馬英九。

馬英九表達自己今天是擔任見證人的角色、不發言。郭台銘隨即點名朱立倫，希望朱立倫說明自己的角色，郭台銘說，因為若這場會面是要政黨協商，那他郭台銘就應退出「走自己的路」，留國民黨及民眾黨單獨談。

侯友宜發言表示，前兩天他確實有打給郭台銘，因為若能在這關鍵的公開審視過程後，有郭台銘的參與會更圓滿。

侯友宜在會談現場詢問柯文哲，是否能唸出寄給他的簡訊內容。其中提到，希望郭柯侯3人可以一起見面，「如果credit（功勞）要給郭董，約郭家也可以，郭董需要一個理由退選」，所以給郭台銘面子也是好的，但太多人看，要秘密見面有困難，所以要公開見面。

對於侯友宜唸出簡訊內容，柯文哲發言時表示，雖然他同意，但把私人簡訊拿出來唸，這是名嘴和側翼在做的事，不是總統要做的事。

侯友宜隨即插話表示，「這不能這樣說，我是經過你的同意才唸，你也可以不同意啊」，但柯文哲說，「好，你不要打斷我的話」，場面一度火爆。

（中央社、自由時報）