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王毅與烏茲別克外長首度戰略對話　稱反對任何勢力干涉中亞國家內政 (17:26)

外交部官網昨晚（21日）發布消息，昨天中共中央政治局委員、外交部長王毅在京與烏茲別克外長賽義多夫舉行首次中烏外長戰略對話。雙方就落實兩國元首重要共識，加強發展戰略對接進行了全面深入溝通，達成廣泛共識，共同宣布建立兩國外長戰略對話機制。

王毅表示，中烏是命運與共的友好近鄰。無論國際風雲如何變幻，中烏關係始終健康穩定發展，保持旺盛生機活力。中方願同烏方一道，善用中烏外長戰略對話這一新平台，推進全方位互利合作，加快構建中烏命運共同體。

王毅就此提出四點建議：一是凝聚團結互信的信念。二是打造共同發展的引擎。三是深耕世代友好的民意。四是構築和平穩定的堡壘。關於第四點，王毅表示，進一步強化反恐、禁毒、打擊跨國有組織犯罪、網絡和生物安全合作。中方反對任何勢力以任何藉口干涉中亞國家內政。

賽義多夫表示，米爾濟約耶夫總統和中國國家主席習近平成功會晤並保持密切溝通，為烏中關係把舵領航，開啟了兩國合作的新篇章。烏方珍視兩國元首牢固互信和烏中睦鄰友好，支持習近平主席提出的系列全球倡議，將繼續恪守一個中國原則，堅定相互支持，深化戰略互信。烏中合作互利共贏，對烏加快實現多元化發展至關重要。烏方完全贊同中方建議，期待全面深化兩國全方位合作，推動烏中全面戰略伙伴關係邁上新水平。（外交部網站）

相關字詞﹕中國 烏茲別克 王毅 賽義多夫 編輯推介

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