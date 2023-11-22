王毅與烏茲別克外長首度戰略對話　稱反對任何勢力干涉中亞國家內政 (17:26)

王毅表示，中烏是命運與共的友好近鄰。無論國際風雲如何變幻，中烏關係始終健康穩定發展，保持旺盛生機活力。中方願同烏方一道，善用中烏外長戰略對話這一新平台，推進全方位互利合作，加快構建中烏命運共同體。

王毅就此提出四點建議：一是凝聚團結互信的信念。二是打造共同發展的引擎。三是深耕世代友好的民意。四是構築和平穩定的堡壘。關於第四點，王毅表示，進一步強化反恐、禁毒、打擊跨國有組織犯罪、網絡和生物安全合作。中方反對任何勢力以任何藉口干涉中亞國家內政。

賽義多夫表示，米爾濟約耶夫總統和中國國家主席習近平成功會晤並保持密切溝通，為烏中關係把舵領航，開啟了兩國合作的新篇章。烏方珍視兩國元首牢固互信和烏中睦鄰友好，支持習近平主席提出的系列全球倡議，將繼續恪守一個中國原則，堅定相互支持，深化戰略互信。烏中合作互利共贏，對烏加快實現多元化發展至關重要。烏方完全贊同中方建議，期待全面深化兩國全方位合作，推動烏中全面戰略伙伴關係邁上新水平。（外交部網站）