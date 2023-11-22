習近平出席金磚國家領導人巴以問題視像峰會　籲落實「兩國方案」恢復巴人合法權利 (15:51)

習近平表示，加沙地區的衝突已持續一個多月，造成大量平民傷亡和人道主義災難，並出現擴大外溢趨勢，中方深表關切。當務之急，一是衝突各方要立即停火止戰，停止一切針對平民的暴力和襲擊，釋放被扣押平民，避免更為嚴重的生靈塗炭。二是要保障人道主義救援通道安全暢通，向加沙民眾提供更多人道主義援助，停止強制遷移、斷水斷電斷油等針對加沙民眾的集體懲罰。三是國際社會要拿出實際舉措，防止衝突擴大、影響整個中東地區穩定。各方應該將聯合國大會和安理會有關決議要求落到實處。

習近平強調，巴以局勢發展到今天，根本原因是巴勒斯坦人民的建國權、生存權、回歸權長期遭到漠視。解決巴以衝突循環往復的根本出路是落實「兩國方案」，恢復巴勒斯坦民族合法權利，建立獨立的巴勒斯坦國。不公正解決巴勒斯坦問題，中東就沒有持久的和平穩定。中方呼籲盡快召開更具權威性的國際和會，凝聚國際促和共識，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。（中新社）