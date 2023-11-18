習近平：應秉持亞太合作初心　建設開放和平亞太共同體 (10:33)

習近平表示，APEC建立領導人定期會議機制以來，始終走在全球開放發展前沿，有力促進區域貿易和投資自由化便利化、經濟技術發展、物資人員流動，創造了舉世矚目的「亞太奇蹟」。

習近平提出，應堅持創新驅動，加快落實《亞太經合組織互聯網和數字經濟路線圖》；堅持開放導向，維護自由開放的貿易投資，加快推進亞太自由貿易區進程，全面落實《亞太經合組織互聯互通藍圖》；堅持綠色發展，協同推進降碳、減污、擴綠、增長，落實《生物循環綠色經濟曼谷目標》；堅持普惠共享，要全面落實聯合國2030年可持續發展議程，推動發展問題重回國際議程中心位置。

他強調，中國正以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，堅持走和平發展道路，根本目的是讓中國人民過上好日子，不是要取代誰。今年是中國改革開放45周年，中國將堅持高質量發展，推進高水平對外開放，以中國式現代化為推動實現世界各國的現代化提供新機遇。（新華社）