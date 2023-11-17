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即時兩岸

三名民調專家漏夜開會  討論「藍白合」誰正誰副 (22:21)

台灣馬英九基金會明日（18日）上午10時將召開「公布兩黨協商結論之民調檢視結果」記者會，正式對外公布「藍白合」正、副總統候選人搭檔組合。負責檢視、挑選可供採計社會各家民調結果的3名民調統計專家，今晚齊聚馬英九基金會，漏夜展開作業。

由國民黨推派的民調專家、文化大學新聞系教授莊伯仲會前出面接受媒體訪問。對於民眾黨要求前總統馬英九推派的民調專家、政大選研中心主任特聘研究員陳陸輝只能擔任「見證」角色，而且做結論時應採「共識決」，莊伯仲回應，今天3位專家就是來促成「藍白合」，15日馬英九與國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲會面早已達成共識，因此，今天他們不是來「拼輸贏」，而且會就任何不同的意見詳加討論，陳陸輝是他的前輩，民眾黨推薦的專家、求真民調公司總經理關智宇則是老朋友，大家都切磋交流過，相信可以合作愉快，他強調，3人各有專業，彼此尊重，今晚會討論出一個結果。

莊伯仲說，3個專家以做「侯柯配」、「柯侯配」與「賴蕭配」對比的民調結果為主進行檢視，至於最終會有幾份被納入評分，要由3人逐一檢視決定。莊伯仲指出，遊戲規則很明確，而且大家光明磊落，就跟他平常打分數一樣；而且全程應該會有錄影，最後結果必須由馬英九基金會明天對外公布。

根據藍、白兩黨共識，將依照本月7日至17日的社會公布民調結果以及兩黨各自提出一份內參民調，交由3名民調統計專家負責檢視並挑選出可供採計的民調，勝負差距超出統計誤差範圍的民調由勝者（「侯柯配」或「柯侯配」）得1點，誤差範圍內的民調直接由「侯柯配」得1點，得點最高的組合就是「藍白合」正式的總統、副總統候選人競選搭檔。

（自由時報）

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