習近平到訪三藩市  歡迎與抗議人群對抗 (19:04)

當地時間周三（15日）上午8時，近400名藏人、維吾爾人、香港人等多個族裔在中國駐三藩市總領事館門前集會抗議。很多西藏學生揮舞雪山獅子旗，高呼「自由西藏」等口號。加州大學伯克利分校學習的香港民主委員會成員周永康表示，要求拜登與習近平的對談當中，不要把人權放在議程的後面。很多維吾爾人有的扮演被手銬銬住遭受酷刑，有的高舉星月旗，有的手舉寫有「中國政府停止對維吾爾人的種族滅絕」的抗議標語。

在費羅麗山莊外，有中國華僑社團在附近歡迎，也有幾百名中國民主人權團體和信仰團體聚集抗議。中國八九民運學生領袖王丹在場外拿擴音器喊話，稱「要清楚地表達對中國共產黨的不滿」。中午時分，歡迎習近平的僑團人士與抗議人士口角，繼而引發肢體衝突，很快被警察分開。

歡迎習近平的人群大多來自紐約、華盛頓、洛杉磯、費城、西雅圖等華人聚居的城市。洛杉磯的居民 Jan lan 告訴美國之音，很開心能在山莊外見到習近平的紅旗轎車和車隊。

11月15日全天，在APEC會議會場的莫斯康會議中心，和在習近平下榻的酒店周邊，一直有民主人權團體在抗議。中國華僑社團歡迎群體也紛紛趕到酒店前面，雙方相遇後發生了一些肢體衝突。

（美國之音）