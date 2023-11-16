習近平到訪三藩市  歡迎與抗議人群對抗 (19:04)

國家主席習近平與美國總統拜登11月15日在費羅麗山莊舉行會談，下午又到亞太經合組織（APEC）峰會會場附近出席與美國商界的晚宴。當天，在三藩市的抗議活動也達到高潮。美國之音報道，全美各地超過千名中國民運人權人士以及西藏、新疆、香港獨立運動人士組成的抗議人群在灣區的三個主要抗議地點抗議中共政權。
當地時間周三（15日）上午8時，近400名藏人、維吾爾人、香港人等多個族裔在中國駐三藩市總領事館門前集會抗議。很多西藏學生揮舞雪山獅子旗，高呼「自由西藏」等口號。加州大學伯克利分校學習的香港民主委員會成員周永康表示，要求拜登與習近平的對談當中，不要把人權放在議程的後面。很多維吾爾人有的扮演被手銬銬住遭受酷刑，有的高舉星月旗，有的手舉寫有「中國政府停止對維吾爾人的種族滅絕」的抗議標語。
在費羅麗山莊外，有中國華僑社團在附近歡迎，也有幾百名中國民主人權團體和信仰團體聚集抗議。中國八九民運學生領袖王丹在場外拿擴音器喊話，稱「要清楚地表達對中國共產黨的不滿」。中午時分，歡迎習近平的僑團人士與抗議人士口角，繼而引發肢體衝突，很快被警察分開。
歡迎習近平的人群大多來自紐約、華盛頓、洛杉磯、費城、西雅圖等華人聚居的城市。洛杉磯的居民 Jan lan 告訴美國之音，很開心能在山莊外見到習近平的紅旗轎車和車隊。
11月15日全天，在APEC會議會場的莫斯康會議中心，和在習近平下榻的酒店周邊，一直有民主人權團體在抗議。中國華僑社團歡迎群體也紛紛趕到酒店前面，雙方相遇後發生了一些肢體衝突。