國資委駱玉林 國開行周清玉 兩退休高幹被開除黨籍 (18:08)

通報稱，駱玉林搞兩面派，做兩面人，違規從事營利活動，向多名私營企業主放貸獲取大額回報，大搞權色、錢色交易，對家人失管失教，在幹部選拔任用中為他人謀取利益並收受財物，違規接受私營企業主安排的宴請和旅游活動，長期違規收受禮品禮金，公器私用，以權謀私，與不法商人勾肩搭背沆瀣一氣，大搞權錢交易，非法收受巨額財物。

至於周清玉，通報指他大肆濫用監督執紀權，搞迷信活動，私藏、閱看有嚴重政治問題的書刊，接受私營企業主安排的宴請，違規出入私人會所，借用管理服務對象車輛，大肆干預、插手金融機構職工錄用工作，利用職權為他人謀利，特定關係人收受對方財物，大肆收受禮品、禮金，違規擁有非上市公司股份，搞權色、錢色交易，干預插手貸款發放工作，私自留存涉密文件，對家屬失管失教，與不法企業主沆瀣一氣，大搞權錢交易，非法收受巨額財物。

駱玉林現年65歲，曾任青海副省長、國有重點大型企業監事會主席、國資委副部級幹部；周清玉現年61歲，長期在中國農業銀行工作，2011年調任國開行紀委書記，2016年升任國開行黨委委員兼副行長，去年7月卸任。

（中央紀委國家監委網站）