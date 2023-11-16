習近平：中國願同美國做伙伴　堅持對話不對抗 (15:26)

習近平在演講中，首先向友好的美國人民致以良好祝願。他指出，三藩市見證中美兩國人民百年交往的歷史，也見證中美建設美好世界的努力。他並提到二戰時期兩國共同為和平和正義而戰，相信「血與火鑄造的中美兩國人民友誼一定能夠代代相傳」。

習：將推更多便利人員往來措施 未來5年邀5萬美國青少年交流

習近平又提到與拜登達成重要共識，兩國將推出更多便利人員往來、促進人文交流的措施，包括增加中美客運直航航班，舉辦中美旅遊高層對話，優化簽證申請流程等，期待兩國人民多走動、多來往、多交流，共同續寫新時代兩國人民友好的故事。習近平又歡迎更多美國州長、議員及各界人士訪華，中方亦將於未來5年邀請5萬名美國青少年來華交流學習。

對於如何讓中美關係平穩發展，習近平認為，倘把對方視為最主要競爭對手、最重大地緣政治挑戰和步步緊迫的威脅，必然導致錯誤的政策、採取錯誤的行動、產生錯誤的結果。中國願同美國做伙伴、做朋友，強調處理中美關係的根本遵循就是相互尊重、和平共處、合作共贏。

習近平強調，中國是現行國際秩序的受益者和維護者，並承諾無論今後發展到哪一步，中方都永遠不稱霸、不擴張、不強加於人、不謀求勢力範圍、不同任何國家打冷戰熱戰。中國將堅持對話而不對抗、結伴而不結盟，繼續奉行合作共贏的開放戰略。（央視新聞）