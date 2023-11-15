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廣電總局推7舉措　規管網絡微短劇 (16:57)

中國網絡視聽節目服務協會今（15日）發文，稱廣電總局持續開展網絡微短劇治理工作，將不斷完善常態化管理機制，從7個方面加大管理力度、細化管理舉措：

一是加快制訂《網絡微短劇創作生產與內容審核細則》；

二是研究推動網絡微短劇APP和「小程序」納入日常機構管理；

三是建立小程序「黑名單」機制、網絡微短劇推流統計機制；

四是委託中國網絡視聽協會開展網絡微短劇日常監看工作；

五是推動行業自律，互相監督，全行業共同抵制違規網絡微短劇；

六是再次開展為期1個月的專項整治工作，圍繞網絡微短劇的導向、片名、內容、審美、人員、宣傳、播出等方面，加大違規網絡微短劇處置和曝光力度，進一步優化算法推薦，完善廣告推流審核機制，取得立竿見影成效；

七是加強創作規劃引導，繼續打造精品力作。

通報指出，2022年11月下旬開始，廣電總局集中利用3個月時間，共下線含有色情低俗、血腥暴力、格調低下、審美惡俗等內容的微短劇25,300多部、計1,365,004集，下架含有違規內容的「小程序」2420個。

2023年3月至今，督導抖音、快手、騰訊、B站、小紅書、好看視頻等平台累計清理低俗有害網絡微短劇35萬餘集（條）、2055萬餘分鐘；分級處置傳播低俗有害網絡微短劇的「小程序」429個、帳號2988個。（中國網絡視聽節目服務協會）

相關字詞﹕廣電總局 微短劇 編輯推介

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