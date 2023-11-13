外交部：習拜會將就世界和平發展深入溝通　大國競爭不符時代潮流 (17:18)

對於有白宮官員表明美方將就中美競爭提出關切，毛寧指出，大國競爭不符合當今時代潮流，解決不了美國自身的問題和世界面臨的挑戰。中方不懼怕競爭，同時反對以競爭定義中美關係。談到關切，美方應當切實尊重中方的合理關切和正當的發展權利，而不是只強調自身關切，損害中方利益。

台海方面，毛寧表示，台海的現狀是兩岸同屬一個中國，真正改變現狀的是台灣民進黨和支持縱容其謀求「台獨」的外部勢力。毛寧稱，台灣問題是中國內政，不容任何外部干涉；習近平與拜登在峇里島會晤時美方明確表態不支持台灣獨立，美方應當切實恪守堅持一個中國，以實際行動反對「台獨」。

南海問題上，毛寧指出，中方已多次清晰表明了南海問題的實質以及中方的原則立場，強調「不是中國的領土，多一寸我們都不要，中國的領土我們一寸也不會放棄」。美方應當停止製造藉口，介入中國同有關國家的領土和海洋權益爭議，更不得藉有關問題遏制圍堵中國。

關於巴以衝突，毛寧說中方始終站在公平正義一邊，同有關各方保持密切溝通，致力於局勢降溫，保護平民。中方希望美國秉持客觀公正立場，為推動盡快停火止戰發揮建設性作用。

（澎湃新聞）