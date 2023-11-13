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習拜會前夕　官媒籲中美關係盡快回正軌 (12:39)

國家主席習近平和美國總統拜登將於周三（15日）在三藩市會晤。習拜會前夕，新華社、央視和《人民日報》等官方媒體都強調，這場會晤意義重大、舉世矚目，對於穩定中美關係有重要意義；國際各界相當期待這場會晤，期待中美關係盡快回到健康穩定發展的正軌。

新華社發出「推動中美關係回歸正軌系列評論」，截至今日（13日）一連4篇，相關內容提到，中美雙方的發展進步可以成為對方的機遇而不是挑戰，兩國經濟互補遠大於競爭，「中美應該互利共贏而不是零和博弈，雙方可以彼此成就，做大共同利益的蛋糕」。

央視發表評論文章，形容這次會晤來之不易。評論表示，自美國國務卿布林肯6月訪華以來，美國表現出緩和中美關係的姿態，這些表態值得重視，但更重要是轉化為行動。文章指出，這次中美元首會晤進一步體現中方誠意及對中美關係的高度負責，希望美方跳出大國競爭的思維，與中方展開理性務實對話，指中美關係能否持續穩下來及好起來事在人為。

《人民日報》以「矚望中美元首舊金山會晤」一文評論，指國際社會普遍希望中美關係早日重回健康穩定發展軌道，全球經濟疫後復蘇、應對氣候變遷、解決地區熱點問題等都離不開中美合作，「雙方合力應對全球挑戰，不僅是世界和平發展之需，也是大國責任之所在」。

（綜合報道）

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