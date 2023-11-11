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江蘇企業主被連續約談後自殺  遺書否認涉貪官案 (22:56)

江蘇省常州市一個企業家在被市紀委監委連續約談後，於今天（11日）自殺身亡，遺言否認曾接受800萬元（人民幣，下同）行賄。內地多篇報道這一消息的文章，包括財新網和自媒體的已經刪除。當地官方暫時沒有證實或回應事件。

微信公眾號「常州華立」今日發布消息：「11月11日凌晨4:36分，常州市華立液壓潤滑設備有限公司董事長承勇，遭威逼承認接受800萬元存款和現金行賄，含冤跳樓身亡自證清白。」

「常州華立」是常州市華立液壓潤滑設備有限公司的公眾號，目前上述訊息也已刪除。據官網資料，常州華立建於1984年，專業生產潤滑成套設備為基礎、研發新型工業技術的機械製造服務公司，連續15年保持國內稀油潤滑設備行業領先，為「國家專精特新小巨人企業」。

承勇在今天凌晨4點36分發布的朋友圈：「尊敬各位領導和企業同仁，近期我被市紀委約談楊康成副區長放款的事宜，我本人發誓沒有拿他的800萬存款和現金行賄的事情，在裏面一開始只是想盡快交錢走人，沒想到遇到的是進退兩難，審訊小屋子有點難熬，太壓抑，可能是我的心理素質太差了，度日如年，後面還要繼續，我覺得太累了，先走一步，拜拜」。

「常州華立」發布承勇手寫遺書，內容和該朋友圈類似，並稱「證據都是慢慢猜和想出來的，剛好對上，也是巧合！純屬巧合！」

「第一財經」引述承勇家屬表示，承勇前一天被紀委監委談話後深夜11時多才回到家，顯露出壓力比較大的樣子，並對妻子說「對不起」，但並未透露過多有關紀委談話內容。

承勇家屬及常州華立管理人員稱，此前，承勇已連續三天被市紀委監委談話，這期間承勇自稱每天只能睡一兩個小時。家屬和公司管理人員並未掌握談話的相關材料，談話內容大部分只有承勇一人知道。

承勇被談話源自楊康成涉嫌違紀違法一案。常州市天寧區政府黨組成員、副區長楊康成在6月被通報涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。

承勇是鄭陸鎮人，擔任鄭陸青商會會長。官方履歷顯示，楊康成在鄭陸鎮任職多年，2010年9月至2021年5月，先後任鄭陸鎮黨委副書記、鎮長和黨委書記，後調入常州市天寧區發改局；2021年9月起任天寧區副區長。

（第一財經、財新網、大皖新聞、人民網江蘇、「常州華立」）

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