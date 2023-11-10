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馬英九韓國瑜籲「藍白合」全民調  國民黨促接受藍營版本 (22:24)

台灣2024大選「藍白合」陷入僵局，前總統馬英九今天（10日）建議以全民調定勝負，不僅前高雄市長韓國瑜贊同，多名國民黨台中市立委參選人也串聯，透過聲明表示，樂見馬英九出手談全民調方案。

馬英九建議以「侯柯配」或「柯侯配」，跟民進黨的「賴蕭配」作對比式民調，以全民調方式，誰能勝出就支持誰。

國民黨主席朱立倫日前針對「藍白合」提出日本模式與德國模式2方案，其中德國模式是由「侯柯配」、「柯侯配」，與「賴蕭配」進行對比民調，比例占1/2；另外1/2則是民眾黨與國民黨互比政黨民調支持度。

國民黨今天表示，樂見民眾黨主席柯文哲以及馬英九、韓國瑜支持全民調，國民黨提出的方案就包含全民調，若柯文哲願意接受國民黨版本的全民調，國民黨仍舊秉持誠心、耐心、同理心，繼續進行政黨協商。

不過，國民黨黨內人士指出，國民黨的德國模式雖有包含全民調，但也多了政黨互比民調，與民眾黨、馬英九的主張略有不同；若黨中央持續以有政黨互比的德國模式交涉，恐無法完全回應馬英九以及黨內部分支持全民調的呼籲。

侯友宜今天接受訪問時說，大家的意見他都非常尊重，最重要的是現在已進入到政黨協商，政黨協商有其步調，他身為總統參選人，在政黨協商當中，希望能愈快愈好，將方式找出來，大家共同面對。不管外面如何看待，他永遠跟所有團隊、伙伴走在一起。

民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室透過聲明回應，稱只要國民黨與國民黨總統參選人侯友宜願以全民調方式整合，兩黨立即恢復政黨協商。

（中央社）

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