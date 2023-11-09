受賄2.1億  招商銀行原行長田惠宇認罪 (19:08)

常德市檢察院起訴指控，被告田惠宇1997年至2022年擔任中國信達信托投資公司副總裁，上海銀行股份有限公司黨委委員、副行長，中國建設銀行股份有限公司上海市分行黨委副書記、副行長，中國建設銀行股份有限公司深圳市分行黨委書記、行長，中國建設銀行股份有限公司北京市分行黨委書記、行長，招商銀行股份有限公司黨委書記、行長等職務時，為有關單位和個人在貸款審批、業務承攬、工作調動等事項上提供幫助，非法收受他人給予的財物，折合人民幣共計2.1億餘元。

此外，田惠宇在擔任招商銀行股份有限公司黨委書記、行長期間，為徇個人私利，違反規定，濫用職權，干預招商銀行股份有限公司附屬機構正常經營決策活動，致使國家利益遭受特別重大損失。

田惠宇利用因職務便利獲取的內幕信息以外的其他未公開信息，違反規定，從事與上述信息相關的證券交易活動，情節特別嚴重。

田惠宇身為證券內幕信息知情人員，在對證券交易價格有重大影響的信息尚未公開前，買入該證券，或者泄露相關信息，或者明示、暗示他人從事上述交易活動，情節特別嚴重。

（央視）