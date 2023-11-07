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習近平主持中央深改委會議   要求始終堅持「過緊日子」的思想 (21:04)

國家主席習近平今天（7日）主持召開中央全面深化改革委員會（深改委）第三次會議強調，國有資本經營預算是國家預算體系的重要組成部分，要完善國有資本經營預算制度，擴大實施範圍，強化功能作用，健全收支管理，提升資金效能。

會議強調，預算工作體現黨和國家意志，要堅持和加強黨的領導，發揮集中力量辦大事的體制優勢，聚焦推進國有經濟佈局優化和結構調整，推動國有資本向關係國家安全、國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域集中，向關係國計民生的公共服務、應急能力、公益性領域等集中，向前瞻性戰略性新興產業集中，更好服務構建新發展格局、推動高質量發展。要始終堅持「過緊日子」的思想，加強財政資源科學統籌和合理分配，合理確定預算收支規模，統籌保障和改善民生，杜絕奢靡浪費等現象。要堅持預算法定，強化預算約束，推動預算績效管理，發揮人大監督作用。

會議還指出，電力、油氣、鐵路等行業的網絡環節具有自然壟斷屬性，是國有經濟佈局的重點領域。要健全監管制度體系，加強監管能力建設，重點加強對自然壟斷環節落實國家重大戰略和規劃任務、履行國家安全責任、履行社會責任、經營範圍和經營行為等方面的監管，推動處於自然壟斷環節的企業聚焦主責主業，增加國有資本在網絡型基礎設施上投入，提升骨幹網絡安全可靠性。要對自然壟斷環節開展壟斷性業務和競爭性業務的範圍進行監管，防止利用壟斷優勢向上下游競爭性環節延伸。

會議審議通過了《關於全面推進美麗中國建設的意見》、《關於進一步完善國有資本經營預算制度的意見》、《關於健全自然壟斷環節監管體制機制的實施意見》、《關於加強專家參與公共決策行為監督管理的指導意見》、《關於加強生態環境分區管控的指導意見》。

（新華社）

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