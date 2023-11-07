中國和阿聯酋代表在聯合國共同呼籲：巴以實現緊急人道停火 (17:34)

兩位大使表示呼籲實現緊急人道停火。聯合國秘書長古特雷斯今天也發出了「現在就停火」的有力呼籲。這是確保全面、迅速、安全人道准入的必要條件。我們敦促各方採取措施停止敵對行動，切實保護平民，要求衝突方保障對加沙平民的基本物資和服務供應。

中阿兩位大使表示譴責一切違反國際人道法的行為，譴責針對平民的襲擊，對人質被扣押表示嚴重關注，要求立即無條件釋放人質。又呼籲各方履行國際人道法義務，保障平民、人道和醫務工作者、聯合國工作人員和記者安全。

兩位大使都強調，必須防止衝突向整個巴勒斯坦和中東地區外溢，敦促對當事方有影響的國家突出遵守國際人道法的重要性，又支持「兩國方案」願景，致力推動巴以根據國際法和聯合國有關決議比鄰而居、和平共處。

張軍大使還表示，作為安理會輪值主席，中國將繼續將巴以局勢作為最重要、緊迫問題，同安理會成員一道，推動實現停火，保護平民，避免更大人道主義災難。

（央視「國際時訊」）