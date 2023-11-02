新華社發布李克強生平回顧光輝一生 12生平圖片涵蓋重要活動 (16:20)

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李克強同志生平

中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人，中國共產黨第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委，國務院原總理李克強同志，因突發心臟病，經全力搶救無效，於2023年10月27日0時10分在上海逝世，享年68歲。

李克強同志，安徽定遠人，1955年7月3日生於安徽合肥。1962年9月至1974年3月，先後在合肥市南門小學、第八中學學習，1973年12月加入中國共產主義青年團。他從青少年時代起就熱愛黨、熱愛祖國、熱愛人民，刻苦學習，追求進步。1974年3月起，在安徽省鳳陽縣大廟公社東陵大隊插隊，1976年5月加入中國共產黨，1976年11月至1978年3月任安徽省鳳陽縣大廟公社大廟大隊黨支部書記。1978年3月至1982年2月，在北京大學法律系學習，曾任校學生會負責人。

1982年2月起，李克強同志先後任北京大學團委書記，共青團中央常委、共青團中央學校部部長兼全國學聯秘書長，共青團中央書記處候補書記，共青團中央書記處書記兼全國青聯副主席、全國少工委主任。1993年3月起，任共青團中央書記處第一書記兼中國青年政治學院院長，第八屆全國人大常委會委員，中央社會治安綜合治理委員會委員，中央精神文明建設指導委員會委員。他緊緊圍繞黨的中心任務來考慮和安排團的工作，組織開展了新時期我國青年工作發展戰略、中國青少年思想道德和文化狀況大調研，提出並推動實施跨世紀青年文明工程和跨世紀青年人才工程，深入開展「希望工程」、「青年志願者」、「青年文明號」、「服務萬村脫貧致富奔小康行動」等工作，有力推動團的工作服務黨和國家工作大局。

1998年6月起，李克強同志歷任河南省委副書記、代省長、省長，省委書記、省長，省委書記、省人大常委會主任，其間兼任黃河防汛總指揮部總指揮。他提出實現中原崛起的奮鬥目標，在全省上下形成發展共識。提出並實施向東引進先進技術和管理經驗、向西開拓中西部市場的「東引西進」戰略，為推進河南對外開放作出了積極努力。積極實施中心城市、中心城鎮帶動戰略，形成在全國具有獨特優勢和重要影響的中原城市群經濟隆起帶。在大力推進工業化、城鎮化進程的同時，加快農業現代化建設，推動全省農業勞動生產率大幅度提高，進一步鞏固了河南農業大省的農業基礎地位，推動河南經濟社會各項事業取得長足發展，城鄉面貌發生積極變化。

2004年12月起，李克強同志歷任遼寧省委書記，省委書記、省人大常委會主任。他緊緊抓住東北振興和沿海開放的雙重機遇，着力深化國有企業改革，構建「五點一線」沿海經濟帶，大力發展臨港工業和沿海經濟，打造裝備製造業聚集區，提出並組織實施集中連片棚戶區改造、促進「零就業家庭」就業等民生工程，大力發展縣域經濟，統籌城鄉發展，全省綜合經濟實力邁上新台階，發展後勁進一步增強，人民生活水平明顯提高，呈現出經濟加快發展、社會全面進步的良好態勢，經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和黨的建設等全面推進，遼寧老工業基地振興取得顯著成績。

2007年10月，李克強同志在中共十七屆一中全會上當選為中央政治局委員、常委。2008年3月，李克強同志任國務院副總理、黨組副書記，負責國務院常務工作，負責發展改革、財政、國土資源、環保、建設、衛生方面工作。其間，兼任國務院三峽工程建設委員會主任、國務院南水北調工程建設委員會主任、國務院深化醫藥衛生體制改革領導小組組長、國務院食品安全委員會主任等。他協助做好應對國際金融危機、加快經濟結構調整、深入實施區域協調發展戰略、推進節能減排和生態環境保護、深化醫藥衛生體制改革、推進財稅體制改革等工作。他強調要切實有效地把基本醫療衛生制度作為公共產品向全民提供，把保基本、強基層、建機制作為醫改工作的重心，深化醫改要抓住醫保、醫藥、醫療3個重點環節，實行「三輪驅動」。他着力推進保障性安居工程，強化保障性住房公平分配，加快發展公共租賃住房，促進人民群眾安居樂業。他積極探索環境保護新道路，強調堅持在發展中保護、在保護中發展，解決影響科學發展和損害群眾健康的突出環境問題。

2012年11月，李克強同志在中共十八屆一中全會上再次當選為中央政治局委員、常委。2013年3月，在十二屆全國人大一次會議上，他被任命為國務院總理，同月起任國務院黨組書記。面對錯綜複雜的國內外形勢，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，堅持穩中求進工作總基調，保持戰略定力，着力完善宏觀調控，注重預調微調，注重定向調控，着力推進供給側結構性改革，適度擴大總需求，推動實現更高層次的供需動態平衡。加快新舊動能轉換，大力發展新興產業，改造提升傳統產業，深入開展「互聯網+」行動，推進製造強國建設，實施工業強基、智能製造、綠色製造等重大工程，促進經濟結構加快優化升級。引導金融支持實體經濟，加強普惠金融服務。堅持創新引領發展，實施創新驅動發展戰略，完善支持政策，營造鼓勵創業創新的良好環境，着力激發社會創造力。堅持對外開放的基本國策，在上海等省市設立一批自由貿易試驗區，扎實推進「一帶一路」建設，顯著提升開放型經濟水平。深入實施區域協調發展和新型城鎮化戰略，推動新的增長極增長帶加快成長，推動全面深化農村改革，促進農村一二三產業融合發展，增強城鄉區域發展協調性。堅持以人民為中心的發展思想，着力保障和改善民生，推進精準扶貧、精準脫貧，實施積極的就業政策，堅持教育優先發展，促進城鄉教育均衡發展，加快推進分級診療和醫聯體建設，建立統一的城鄉居民基本養老、醫療保險制度，完善社會救助制度，加快構建社會保障安全網，人民群眾獲得感不斷增強。堅持人與自然和諧發展，着力治理環境污染，生態文明建設取得積極進展。推動依法全面履行政府職能，落實中央八項規定精神，堅持「約法三章」，努力建設人民滿意的法治政府、創新政府、廉潔政府和服務型政府。

2017年10月，李克強同志在中共十九屆一中全會上又一次當選為中央政治局委員、常委。2018年3月，在十三屆全國人大一次會議上，他再次被任命為國務院總理，並擔任國務院黨組書記。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，面對世界變局加快演進、新冠疫情衝擊、國內經濟下行等多重考驗，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，構建新發展格局，推動高質量發展，統籌發展和安全，持續做好「六穩」、「六保」工作，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項工作。創新宏觀調控方式，統籌運用財政貨幣等政策，立足超大規模市場優勢，堅持實施擴大內需戰略，圍繞補短板、調結構、增後勁擴大有效投資，支持交通、水利、能源等基礎設施和民生工程建設，多措並舉促進消費，保持經濟運行在合理區間。加大對實體經濟的有效支持，綜合施策降低企業經營成本，及時幫助經營主體應對衝擊、渡過難關。深入實施創新驅動發展戰略，推動產業結構優化升級，緊緊依靠創新提升實體經濟發展水平，促進數字經濟和實體經濟深度融合，不斷培育壯大發展新動能，有效應對外部打壓遏制。推進區域協調發展和新型城鎮化，擴大保障性住房供給，推進城鎮老舊小區改造，增強區域發展平衡性協調性，培育更多經濟增長動力源。完善強農惠農政策，實施鄉村振興戰略，加快推進農業農村現代化，穩步推進多種形式適度規模經營，切實保障國家糧食安全。貫徹以人民為中心的發展思想，着力保基本、兜底線、促公平，強化就業優先政策導向，加大對企業穩崗擴崗支持力度，促進教育公平和質量提升，深化醫療衛生體制改革，提升醫療衛生服務能力，加強社會保障和服務。着力推進脫貧攻堅，加強易地搬遷後續扶持，鞏固拓展脫貧攻堅成果。落實綠水青山就是金山銀山的理念，加強生態環境保護，促進綠色低碳發展，推動生態文明建設取得明顯成效。

擔任國務院總理後，李克強同志還先後兼任國務院振興東北地區等老工業基地領導小組組長、國務院西部地區開發領導小組組長、國家科技教育領導小組組長、國家科技領導小組組長、國家應對氣候變化及節能減排工作領導小組組長、國家能源委員會主任等，在科技、教育、生態環保和東北全面振興、西部大開發等領域傾注了大量心血。新冠疫情發生後，李克強同志擔任中央應對疫情工作領導小組組長，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，堅持人民至上、生命至上，強化醫療資源和物資保障，全力救治患者，因時因勢優化調整防控政策措施，及時有效促進復工復產、加強保供穩價，最大限度保護人民生命安全和身體健康，推動統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果。

李克強同志認真貫徹黨中央決策部署，堅持從中國國情出發，堅持和完善社會主義基本經濟制度，持續推動經濟體制改革，堅持社會主義市場經濟改革方向，處理好政府和市場的關係，使市場在資源配置中起決定性作用，更好發揮政府作用，推動有效市場和有為政府更好結合。他持續推進政府職能轉變和行政體制改革，扎實推進依法行政，提高行政效能，增強政府公信力和執行力，着力打造市場化、法治化、國際化營商環境。他堅持「兩個毫不動搖」，積極促進多種所有制經濟共同發展，推動國企聚焦主責主業優化重組、提質增效，促進民營企業健康發展。他深入推進財稅體制改革，深化預算管理體制改革，推進中央與地方財政事權和支出責任劃分改革，實施稅收徵管改革，深化金融體制改革，提高金融服務實體經濟效率，着力解決融資難融資貴問題。他積極推動深化科技體制改革，改革科研項目和經費管理制度，賦予科研單位和科研人員更大自主權，通過市場化機制激勵企業創新，有效增強科技創新引領作用。他堅決貫徹對外開放政策，實行更加積極主動的開放戰略，實施更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放，主動對接國際高標準經貿規則，努力建設高水平自由貿易試驗區，促進貿易和投資自由化便利化，深化互利共贏的國際經貿合作，以高水平開放更有力促改革促發展。

李克強同志對人民群眾飽含感情，一切以人民利益為重，着力解決人民群眾急難愁盼問題。他經常深入企業、廠礦、田間地頭、基層一線，仔細傾聽群眾呼聲，實地了解群眾安危冷暖，注重解民憂、紓民困。他反覆強調，要在發展的基礎上多辦利民實事、多解民生難事，着力解決好群眾就業、教育、住房、醫療、養老等方面的突出困難，兜牢民生底線，不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。

李克強同志作風深入扎實，積極倡導講實話、辦實事的工作作風，帶頭反對形式主義、官僚主義。他提出，做好經濟社會發展工作，沒有捷徑，實幹為要。要幹字當頭，真抓實幹、埋頭苦幹、結合實際創造性地幹。要充分發揮中央和地方兩個積極性，鼓勵地方因地制宜、大膽探索，競相推動高質量發展。要強化督查問責，嚴厲整肅庸政懶政怠政行為，堅決治理政務失信。以改革的辦法、鍥而不捨的精神解難題、激活力，給幹事者鼓勁，為擔當者撐腰，以實幹推動發展，以實幹贏得未來。

2023年3月，李克強同志不再擔任國務院總理職務。從領導崗位上退下來後，他堅決擁護和支持以習近平同志為核心的黨中央領導，關心黨和國家事業的發展，堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。

李克強同志是中共第十五屆、十六屆、十七屆、十八屆、十九屆中央委員，第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局委員、常委，第八屆全國人大常委會委員。

李克強同志對共產主義崇高理想堅貞不渝，對黨和人民無限忠誠，矢志不移為黨和人民事業而奮鬥。他認真學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想，始終在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致。他牢固樹立政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導。他具有堅強的黨性原則，講政治、顧大局，把黨的事業和人民的利益放在首位，切實做到對黨忠誠、為黨分憂、為黨盡職、為民造福。他堅持一切從實際出發，理論聯繫實際，注重運用馬克思主義的立場觀點方法分析問題、解決問題、指導實踐、推動工作。他堅持民主集中制原則，堅持黨的集體領導，密切聯繫群眾，善於傾聽不同意見，調動和發揮各方面積極性。他光明磊落，勤勤懇懇，任勞任怨。他謙虛謹慎，平易近人，嚴於律己，清正廉潔，生活儉樸，對家屬和身邊工作人員嚴格要求，始終保持了共產黨人的政治本色和高尚的道德情操。

李克強同志的一生，是革命的一生、奮鬥的一生、光輝的一生，是全心全意為人民服務的一生，是獻身於共產主義事業的一生。他的逝世，是黨和國家的重大損失。我們要化悲痛為力量，學習他的革命精神、崇高品德和優良作風，更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，堅定信心、同心同德，踔厲奮發、勇毅前行，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而團結奮鬥。

李克強同志永垂不朽！

（新華社）