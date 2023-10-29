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王毅 : 實現中美元首會晤不能靠「自動駕駛」 (14:45)

中共中央政治局委員、外交部長王毅上周六（28日）在美國華盛頓與美國戰略界人士舉行座談會。王毅表示，中美雙方同意朝着實現元首在三藩市會晤共同努力，形容「通往三藩市」不會是一馬平川，不能靠「自動駕駛」。

座談會由美國阿斯彭戰略研究集團主辦。王毅表示，此次訪美期間，中美雙方本着平等和相互尊重的態度，就共同關心的問題進行深入、建設性、實質性戰略溝通，共同發出穩定和改善中美關係的積極信號。儘管中美之間仍存在各種分歧矛盾，仍有許多問題需要解決，但雙方都認為，中美兩個大國保持對話是有益且必要。雙方都希望中美關係盡快穩下來，爭取好起來。

他認為，雙方要切實「重回峇里島」，把兩國元首的共識真正落到實處，排除干擾，克服障礙，增進共識，積累成果。

王毅讚賞與會人員深度參與並致力於中美關係發展，歡迎大家多去中國走走看看，鼓勵大家繼續發出理性聲音，為增進美國各界對華客觀認知，正確看待處理雙方差異分歧發揮建設性作用，為中美關係健康穩定可持續發展貢獻更多智慧。

（中新社）

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