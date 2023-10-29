中國「村BA」總決賽  廣東沙溪奪冠牽走一頭牛 (02:04)

「村BA」總決賽的獎品也極具鄉土味。奪冠的廣東沙溪鎮隊獲得了苗族特色冠軍銀帽以及一頭關嶺黃牛、台江鯉吻香米。亞軍隊伍也收穫了苗族銀項圈、黔北麻羊、雷山銀球茶，季軍隊伍則有相框銀綉、鱘鰉魚、凱里酸湯的收穫。

2023全國和美鄉村籃球大賽（村BA）由中國農業農村部和國家體育總局指導，中國農民體育協會、中華全國體育總會群體部主辦。

「村BA」源自貴州省台江縣，為保持原汁原味，規定參賽球隊必須以鄉鎮或村為單位組隊，所有球員須來自同一鄉鎮，球員也需要在中國出生、具有中國國籍，且居民身份證和戶口簿均顯示其住址在鄉鎮及以下。為了禁止招攬外援參賽，戶口遷入農村時間須滿一年。曾在中國籃球協會CBA、NBL聯賽註冊過的球員不得參賽。

大賽經過全國東北、西南、西北、東南四大賽區角逐，共決出8支代表隊參加全國總決賽。分別是：西南賽區貴州尚重鎮隊、重慶長沙鎮隊；東南賽區廣東大朗鎮隊、廣東沙溪鎮隊；西北賽區甘肅吹麻灘隊、寧夏三營隊；東北賽區山東樂平鎮隊、山東悅莊鎮隊。

總決賽賽程共設立小組賽、半決賽、冠亞軍決賽等16個場次。廣東沙溪鎮隊主教練馮漢遠接受媒體採訪時說，「我們與大朗是老對手了，彼此都很熟悉。大家能會師『村BA』總決賽，我覺得已經是完成任務，今晚大家就是要享受籃球的樂趣，享受獨具黔味的鄉村籃球。」

（綜合報道）