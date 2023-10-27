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美軍：中方在南海近距離攔截美軍戰機差點相撞　中方：美方才是真正的挑釁者 (12:54)

美軍表示，中國一架J11戰機周二（24 日）在南海近距離攔截美國B52戰機，當時雙方戰機之間的距離約3米。美國印太司令部周四（26日）發聲明表示，中方以不安全且不專業的方式在約3米的範圍內攔截B52戰機，令雙方戰機陷入撞機的危險。中國國防部新聞發言人吳謙表示，中方攔截美軍戰機的地點均屬中國周邊海空域，美方才是真正的挑釁者、冒險者及攪局者。

美國印太司令部在社交平台發布戰機被攔截的片段。中國國防部新聞發言人吳謙在周四例行記者會中回應事件表示，事發的地點屬中國周邊海空域，美方跑到中國家門口來挑釁滋事，想一邊危害中國國家安全，一邊不受約束地挑釁滋擾，這是不可能完成的任務。中國軍隊會保持高度戒備，採取一切必要措施，堅決捍衛國家安全和海洋權益。

美國印太司令部助理部長Ely Ratner在今個月初曾經表示，據美方觀察，中方的飛行員近兩年在東南海海域對美方的戰機所採取的行動愈來愈具脅迫性和具風險。

（CNN/央視）

相關字詞﹕攔截戰機 中國 美國 中美關係

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