美軍：中方在南海近距離攔截美軍戰機差點相撞　中方：美方才是真正的挑釁者 (12:54)

美國印太司令部在社交平台發布戰機被攔截的片段。中國國防部新聞發言人吳謙在周四例行記者會中回應事件表示,事發的地點屬中國周邊海空域,美方跑到中國家門口來挑釁滋事,想一邊危害中國國家安全,一邊不受約束地挑釁滋擾,這是不可能完成的任務。中國軍隊會保持高度戒備,採取一切必要措施,堅決捍衛國家安全和海洋權益。

美國印太司令部助理部長Ely Ratner在今個月初曾經表示,據美方觀察,中方的飛行員近兩年在東南海海域對美方的戰機所採取的行動愈來愈具脅迫性和具風險。

#USINDOPACOM Statement on #PRC Unprofessional Intercept: "A People’s Republic of China J-11 pilot executed an unsafe intercept of a U.S. Air Force B-52 aircraft which was lawfully conducting routine operations over the South China Sea..."



Read more⬇️https://t.co/UnCmnneAr7 pic.twitter.com/6k79Koah3V— U.S. Indo-Pacific Command (@INDOPACOM) October 26, 2023