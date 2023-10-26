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廣東高院駁回黑幫上訴  「水房」背景主犯梁建光維持死緩判決 (18:59)

廣東省高級法院通報，今天（26日）上午，高院對梁建光等6人組織、領導、參加黑社會性質組織一案作出二審宣判，裁定駁回上訴，維持原判，核準梁建光死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身。

此前，深圳市中級法院一審以組織、領導黑社會性質組織罪，故意傷害罪，綁架罪，搶劫罪，敲詐勒索罪，聚眾鬥毆罪，尋釁滋事罪，數罪併罰，判處被告梁建光死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，并處罰金101萬元人民幣及其他財產刑。其餘5名被告分別被判處無期徒刑至有期徒刑三年。並對趙忠強、林頂興、黃恒林三人判處了財產刑。宣判後，部分被告人提出上訴。二審法院認為，一審判決認定事實清楚，證據確實、充分，適用法律及定罪準確，量刑適當，審判程序合法，遂依法作出上述裁定。

深圳檢察院2021年12月起訴該案時，指控上世紀九十年代以來，梁建光利用其香港「水房幫」黑社會組織成員的背景，糾集社會閒散人員，在深圳市原寶安區觀瀾一帶逞強鬥狠，為非作惡，逐漸建立起以其本人為組織者、領導者，以被告人黃恆林、趙忠強、林頂興、唐四軍、劉全勇、陳友虎（已判決）等人參加的人數眾多、層級明確、骨幹成員基本固定的黑社會性質組織。通過壟斷廢品收購、「看場」「收數」、開設賭場、開辦的士高、壟斷大巴車營運和桶裝水銷售等行業，實施了故意傷害、強迫交易、搶劫、敲詐勒索、聚眾鬥毆、尋釁滋事等一系列違法犯罪活動，攫取非法經濟利益，稱霸一方，嚴重破壞了觀瀾一帶經濟社會生活秩序。

（廣東高院公眾號、深圳檢察院公眾號）

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