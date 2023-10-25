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習近平同哥倫比亞總統會談   中哥關係提升為戰略伙伴關係 (21:17)

中國國家主席習近平今天（25日）在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的哥倫比亞總統佩特羅舉行會談。兩國元首宣布，將中哥關係提升為戰略伙伴關係。

習近平指出，中哥雙方在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解和支持，中哥建立戰略伙伴關係，是兩國各界長期努力的結果，也是雙方互信和合作水到渠成的體現，需要雙方倍加珍惜和不斷豐富發展。

習近平強調中方支持哥倫比亞獨立自主探索符合本國國情的發展道路，支持哥倫比亞和平進程，希望哥倫比亞早日實現全面、持久、可持續和平；歡迎哥倫比亞早日加入共建「一帶一路」大家庭，實現共同發展繁榮；雙方要加強禁毒、打擊跨國犯罪等領域雙邊執法合作，希望哥方保障好在哥中國公民、企業、機構的安全。

佩特羅表示，哥方高度重視習近平主席提出的「一帶一路」倡議；哥中建立戰略伙伴關係之後，哥方願將自身區位優勢和發展戰略同「一帶一路」倡議對接，加強基礎設施、清潔能源等領域合作，歡迎中國企業赴哥投資，推動雙邊貿易關係更加平衡發展，這有助於幫助哥倫比亞推進國內和平進程。佩特羅稱，哥方願同中方就巴以局勢等問題保持溝通，推動盡快找到止戰降溫的解決方案。

會談後，兩國元首共同見證簽署關於產業投資、貿易、數字經濟、綠色發展、農業、科技、教育、文化、檢驗檢疫等領域多項雙邊合作文件。

（新華社）

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